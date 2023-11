Nhiệt huyết tuổi trẻ của đại úy công an hy sinh khi bắt nghi phạm

Hà TĩnhTrong ký ức đồng đội, đại úy Trần Trung Hiếu xung phong rời huyện về làm công an xã dù biết nhiều khó khăn; bất kể ngày đêm có tin báo án là lên đường đi giải quyết.

Chiều 13/11, hai tiếng trước bị nghi phạm ma tuý đâm trọng thương, anh Hiếu nhắn tin cho vợ hứa xong việc sẽ về mua đồ chơi cho hai con, lên kế hoạch sắp xếp chuyến đi chơi xa cho cả nhà.

"Còn rất nhiều dự định khác anh ấy vạch ra trong đó có kế hoạch xây nhà năm 2024, nhưng bây giờ tất cả mãi dang dở", chị Hà Thị Cẩm Tú, 30 tuổi, nói trong nước mắt tại đám tang chồng, tổ chức sáng 18/11.

Anh Hiếu, 31 tuổi, là con thứ trong gia đình thuần nông đông người ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Năm 2011, anh trúng tuyển hệ Trung cấp của trường Cao đẳng An ninh, được phân về công tác tại Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Xuân. Năm 2017, Hiếu thi đậu chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo hệ vừa học vừa làm.

Anh Hiếu và chị Cẩm Tú trong ngày cưới. Ảnh: Cẩm Tú

Chị Tú kể vợ chồng gặp khó khăn về đường con cái. Lấy nhau hơn 6 năm trước, bé đầu bị đẻ non khi 27 tuần tuổi, sức khỏe rất yếu nên không thể gắn bó với gia đình. Khi mang bầu con thứ 2 và 3 (một gái, một trai), chị phải nằm một chỗ trong nhiều tháng chờ ngày vượt cạn. Hiện, những lúc trái gió trở trời, hai bé thường bị cảm dài ngày, phải đến cơ sở y tế điều trị.

Làm ở Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, chị Tú gắn liền với những ngày trực, anh Hiếu ngày đêm phải đi cơ sở điều tra án. "Có hôm nghỉ lễ, tôi vừa dọn mâm cơm ra thì đơn vị báo án. Anh lại vội vã lên đường", chị Tú kể.

Cuộc sống không dư dả, vợ chồng chị tá túc tại nhà bố mẹ vợ ở xã Xuân Lĩnh. Anh Hiếu có mong muốn phấn đấu trong công việc, sau đó mới tính chuyện nhà cửa. Vì thế, năm 2018, khi Bộ Công an có chủ trương đưa cán bộ về xã, Hiếu là một trong 3 cán bộ đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân xung phong.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Hải, nguyên phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân, lúc nắm được chủ trương của Bộ, Hiếu chủ động gặp cấp trên đề xuất về xã Xuân Hồng làm việc. Thấy Hiếu là cán bộ trẻ có năng lực, nghiệp vụ tốt, ông Hải muốn giữ lại để phát triển công việc ở Đội Hình sự.

"Về cơ sở chính là dịp để cháu trau dồi và nhanh trưởng thành nhất", thượng tá Hải nhớ lại lời quả quyết của Hiếu vào tháng 7/2018. Và không có lý do gì để lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân từ chối nguyện vọng này. Vài ngày sau, Hiếu nhận quyết định về xã Xuân Hồng.

Đại úy Hiếu trong một lần tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy tại xã Xuân Hồng. Ảnh: Công an cung cấp

Đại úy Văn Đình Thắng, nguyên trưởng Công an xã Xuân Hồng, nay là Trưởng Công an xã Xuân Phổ, nói vẫn nhớ như in quãng thời gian "5 năm, 2 tháng, 26 ngày" gắn bó cùng anh Hiếu từ lúc về cơ sở. Xuân Hồng có đền Chợ Củi, thu hút đông khách thập phương, là địa bàn phức tạp về hình sự. Phân công Hiếu phụ trách mảng quản lý, đấu tranh phòng chống tội phạm, đại úy Thắng rất yên tâm vì cấp dưới luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trước thời hạn.

Trong ký ức của anh Thắng, Hiếu cần cù, chịu khó, năng nổ; không bất kể ngày nghỉ phép hay nửa đêm, hễ có việc xảy ra là đi làm. Tháng 9/2021, anh Thắng và Hiếu xuyên đêm đi bắt cát tặc trên sông Lam, đoạn qua thủy phận thôn 1, xã Xuân Hồng. "Khi cùng người dân dùng thuyền truy đuổi một chiếc sà lan bỏ chạy, ở khoảng cách 2 m, chúng tôi dùng hết sức nhảy sang sà lan, bắt một nghi phạm. Đó là lần đánh án đáng nhớ, bởi chỉ cần sà lan chạy nhanh hơn chút nữa, có thể cả hai đã rơi xuống sông Lam", anh Thắng kể.

Tháng 11 hàng năm luôn là dịp vất vả nhất của Công an xã Xuân Hồng cũng như các cán bộ Công an huyện Nghi Xuân, bởi diễn ra lễ hội lớn tại di tích đền Chợ Củi. Việc đảm bảo an ninh tại khu vực này luôn là nhiệm vụ hàng đầu.

Đầu giờ chiều 13/11, trong tin nhắn qua mạng xã hội với chị Tú, anh Hiếu còn nhắc vợ là hết đợt làm việc này sẽ đưa cả gia đình đi du lịch xa một chuyến, bởi lâu nay vướng công việc. "Còn súng nhựa để chơi bắn nước cho Thỏ và Mậm, bố đừng quên nha", chị Tú dặn. "Quên sao được, tối nay bố mua luôn", chị Tú nhớ lại lời chồng, và câu hứa ấy mãi nằm trong tin nhắn.

Khoảng 2 tiếng sau, anh Hiếu bị Trần Trọng Gia Bảo, 26 tuổi, nghi phạm mua bán ma túy (cỏ Mỹ) cầm kéo đâm nhiều nhát tại đền chợ Củi. Nhận tin chị Tú tức tốc chạy đến hiện trường. Đại úy Thắng hay tin liền đi xe đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, vừa tới sân thì thấy bác sĩ đang kéo xe đẩy đưa Hiếu lên xe cấp cứu, chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì tiên lượng nặng. Hình ảnh cuối cùng về cán bộ công an xã Xuân Hồng là một bệnh nhân mang nhiều vết thương, băng gạc y tế quấn kín người.

Bốn ngày ở bệnh viện chăm chồng, chị Tú nói đó là quãng thời gian dài và khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi anh thiếu máu, chị đăng thông tin lên mạng, ngay lập tức nhận hàng trăm lượt chia sẻ hỗ trợ, dù AB là nhóm máu khá hiếm. Đủ máu, nhưng bác sĩ tiên lượng tình trạng sức khoẻ rất xấu.

Những ngày này, lúc không thể cầm lòng, người phụ nữ 30 tuổi đăng hình hai con cùng chồng lên Facebook kèm lời nhắn gắn thẻ tài khoản của chồng: "Chúng ta còn dang dở nhiều điều, hãy cố gắng vì vợ một lần này mà tỉnh lại nha, anh làm được mà".

Đồng đội biệt anh Hiếu lần cuối. Ảnh: Đức Quang

Hai ngày qua rất đông người đã đến nhà đại úy Hiếu ở khối phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân tiễn đưa anh về nơi an nghỉ. Nhiều bạn bè trước đây học cùng trường ở Hà Nội cũng vượt hàng trăm km đến Hà Tĩnh để gặp bạn lần cuối.

"Sáng mùa đông/ Em về trời/ Lời từ biệt sao khó nói em ơi/ Bao đồng đội nhói lòng nghen đắng. Hôm nay, em về với tổ tiên, anh cũng như hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bàng hoàng không tin là sự thực. Giờ đây, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ, quê hương Nghi Xuân đã sinh ra em. Cảm ơn ơn em đã tận tâm, tận lực, hy sinh thân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân...", đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công tỉnh Hà Tĩnh, viết trong sổ tang.

Sau khi hy sinh, anh Hiếu được Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy. Trung ương Đoàn đã ban hành Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Nhà chức trách đang làm hồ sơ, đề xuất công nhận liệt sĩ với anh Hiếu. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của nguyên cán bộ công an xã Xuân Hồng.

Đức Hùng