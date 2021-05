Nhiếp ảnh gia Việt Nam mô tả thế giới qua lăng kính siêu thực

"Một thế giới khác" (Another World) là một trong bảy dự án lớn mà nhiếp ảnh gia An Tim thực hiện trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Bức ảnh trên chụp những đám may tại Patagonia, Chile. Nhiếp ảnh gia cho biết: "Tôi nghĩ mình là một người may mắn, trong suốt hành trình dài của sự nghiệp, tôi đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu về văn hoá và nghệ thuật thuộc nhiều thế hệ, từ khắp nơi trên thế giới".