Nhiễm virus viêm gan B, men gan tăng gấp 10 lần

Hà NộiAnh Bình, 48 tuổi, đi tiểu nước sẫm màu, ngứa da, mệt mỏi hơn 6 tháng tưởng suy nhược, song xét nghiệm xác định viêm gan B và men gan tăng gấp 10 lần.

TS.BS Lê Xuân Luật, khoa Nội Tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, chẩn đoán anh Bình bị tổn thương gan, virus viêm gan B hoạt động mạnh. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus giúp ức chế nhân lên, giảm tổn thương gan. Anh cần tái khám định kỳ một lần mỗi tháng để theo dõi chức năng gan, kiểm tra tải lượng virus viêm gan nhằm thay đổi phác đồ điều trị phù hợp.

Virus viêm gan B tấn công trực tiếp vào các tế bào gan, theo bác sĩ Luật. Nếu virus tồn tại lâu dài trong cơ thể và không được kiểm soát, quá trình viêm kéo dài có thể gây tổn thương gan mạn tính. Theo thời gian, gan có nguy cơ xơ hóa, tiến triển xơ gan, ung thư gan.

Bác sĩ Luật tư vấn điều trị cho anh Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có số ca nhiễm viêm gan B và C cao nhất thế giới, song nhiều người không biết mình mắc bệnh vì triệu chứng ban đầu thường rất mơ hồ. Không ít trường hợp người mắc viêm gan B phát hiện bệnh khi đã xuất hiện các biến chứng nặng như cổ trướng, suy gan hoặc khối u gan, khiến điều trị phức tạp, khả năng khỏi bệnh thấp.

Bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử gia đình từng bị xơ gan hoặc ung thư gan nên khám sức khỏe định kỳ. Khi có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, ăn nhanh no, ngứa da nhẹ hoặc nước tiểu sẫm màu, người bệnh nên khám để được chẩn đoán nguyên nhân. Tầm soát viêm gan B giúp phát hiện sớm virus, có biện pháp phòng ngừa, theo dõi phù hợp.

Người bệnh cần điều chỉnh lối sống để hỗ trợ quá trình điều trị như hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và kiểm soát cân nặng. Người chưa có miễn dịch nên tiêm vaccine phòng ngừa.

Thanh Ba