Nhiễm trùng do đắp lá chữa gãy xương

TP HCMNgười đàn ông 46 tuổi đắp "thuốc" lá của thầy lang khiến vết gãy xương cổ chân biến chứng nhiễm trùng nặng, suýt phải cắt bỏ chân.

Ngày 14/3, BS.CK2 Phạm Văn Nhật, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện An Bình, cho biết cổ chân bệnh nhân sưng to, nổi nhiều bọng nước, biến dạng sau hai ngày tự bó thuốc. Kết quả chụp chiếu ghi nhận bệnh nhân gãy phức tạp ba mắt cá chân, gãy 1/3 dưới xương chày và bán trật khớp cổ chân trái. Bệnh nhân đắp thuốc không rõ nguồn gốc gây viêm mô bào, tổn thương nghiêm trọng mô mềm.

Các y bác sĩ trong phòng phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Nhật, tình trạng viêm nhiễm trên nền gãy xương phức tạp khiến điều trị khó khăn. Mổ mở theo phương pháp truyền thống dễ làm hoại tử da, vì vậy êkíp chia phác đồ điều trị thành hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu, bác sĩ kiểm soát nhiễm trùng, điều trị viêm mô bào và phục hồi mô mềm. Khi tình trạng ổn định, kíp mổ tiến hành kết hợp xương bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng các đường mổ nhỏ và X-quang hướng dẫn để nắn chỉnh ổ gãy. Phương pháp này hạn chế tác động lên mô mềm đã tổn thương, ít mất máu, giảm đau và giúp bệnh nhân sớm phục hồi vận động.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý bó thuốc, đắp lá hay áp dụng các phương pháp truyền miệng khi bị chấn thương. Điều này có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, làm ca gãy xương trở nên phức tạp, thậm chí dẫn đến nguy cơ cắt cụt chi. Khi bị chấn thương xương khớp, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lê Phương