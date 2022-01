Nhiễm Omicron, Tổng thống Mexico nói 'như cảm lạnh'

Tổng thống Mexico xác nhận nhiễm Omicron khi mắc Covid-19 lần hai, song nhận định biến chủng này không nguy hiểm như Delta và "chỉ như cảm lạnh".

"Tôi cảm thấy rất tốt. Không có gì phải hoảng sợ. Thật may là biến chủng này không nguy hiểm như chủng Delta và tôi đang trải nghiệm điều đó", Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nói trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 11/1 với giọng khàn đặc.

Thông báo nhiễm biến chủng Omicron được Tổng thống Obrador đưa ra một ngày sau khi ông xác nhận bị tái nhiễm nCoV và xuất hiện vài triệu chứng nhẹ. Obrador hôm qua cho biết ông bị rát họng, khàn giọng và hơi đau nhức người.

"Nó chỉ như cảm lạnh", ông nói, thông báo đang tự cách ly tại Cung điện Quốc gia. "Virus này đang dần biến mất, mọi thứ sẽ trở lại bình thường rất sớm". Obrador nói không bị sốt và nồng độ oxy trong máu ở mức tốt.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong cuộc họp báo trực tuyến khi đang cách ly trong cung điện quốc gia hôm 11/1. Ảnh: AFP.

Khi dự họp báo hôm 10/1, Obrador phát biểu trước các phóng viên với giọng khàn và không đeo khẩu trang, khiến nhiều người chỉ trích ông vô trách nhiệm. Tổng thống Mexico giải thích thời điểm đó ông chuẩn bị làm xét nghiệm nCoV, song chỉ nghĩ bản thân bị cúm.

Ông cũng tuyên bố trong cuộc họp báo rằng Omicron chỉ như "Covid-19 vặt", thêm rằng số ca nhập viện và tử vong vì dịch ở Mexico không tăng.

Tổng thống Mexico từng nhiễm nCoV lần đầu vào tháng 1/2021. Obrador lúc đó tiết lộ ông đã dùng các liệu pháp thử nghiệm được ông mô tả là loại "thuốc kháng virus" và thuốc chống viêm. Nhưng trong lần tái nhiễm này, ông chỉ dùng paracetamol. Ông đã tiêm mũi tăng cường bằng vaccine AstraZeneca hồi tháng 12/2021.

Mexico hiện ghi nhận hơn 4,1 triệu ca nhiễm và hơn 300.000 ca tử vong do Covid-19, là vùng dịch chết chóc thứ năm thế giới. Nước này đã tiêm vaccine cho gần 63% dân số, theo dữ liệu từ Our World in Data.

Ngọc Ánh (Theo AFP)