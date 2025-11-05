Nhật triển khai binh sĩ đối phó bầy gấu tấn công người

Nhật Bản thông báo điều động binh sĩ cùng thợ săn để đối phó những con gấu tấn công người ở khu vực phía bắc đất nước.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 5/11 cho biết bắt đầu triển khai binh sĩ đến các khu vực miền núi phía bắc hiểm trở, để hỗ trợ đặt bẫy gấu theo đề nghị của chính quyền địa phương.

Chiến dịch bắt đầu tại Kazuno, thị trấn nhỏ nằm giữa vùng rừng núi thuộc tỉnh Akita, nơi ghi nhận số lượng gấu gia tăng đột biến. Suốt nhiều tuần qua, người dân Kazuno được khuyến cáo tránh xa rừng và ở nhà vào buổi tối để tránh đụng mặt gấu mò tới kiếm ăn.

Binh sĩ Nhật Bản cầm khiên trong buổi đặt bẫy gấu ở Kazuno ngày 5/11. Ảnh: Reuters

"Người dân thị trấn đối mặt nguy hiểm hàng ngày", Thị trưởng Kazuno Shinji Sasamoto phát biểu sau khi gặp 15 binh sĩ có mặt tại thị trấn, mặc áo giáp, mang theo khiên bảo vệ và một tấm bản đồ lớn.

"Tình trạng gấu tấn công ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân, khiến họ không dám ra ngoài, hủy bỏ nhiều sự kiện", ông nói.

Các binh sĩ có nhiệm vụ vận chuyển, đặt và kiểm tra bẫy gấu. Họ không được phép dùng súng, mà chỉ được mang theo bình xịt đuổi gấu, gậy, khiên, kính bảo hộ, áo chống đạn và súng phóng lưới. Thợ săn được thuê để bắn chết những con gấu trúng bẫy.

Sau Kazuno, thị trấn có khoảng 30.000 dân sinh sống, nổi tiếng với suối nước nóng, cảnh đẹp và táo ngon, quân đội Nhật Bản sẽ tiếp tục được triển khai tới thành phố Odate và Kitaakita theo thỏa thuận với tỉnh Akita có hiệu lực tới cuối tháng 11.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, đã có hơn 100 vụ gấu tấn công người kể từ tháng 4 tới nay, khiến 12 người chết. Hai phần ba số ca tử vong xảy ra tại tỉnh Akita và Iwate.

Tại tỉnh Akita, chính quyền cho hay số lượng gấu xuất hiện đã tăng gấp 6 lần trong năm nay, lên hơn 8.000 con, khiến thống đốc phải yêu cầu quân đội hỗ trợ.

Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi tuần trước tổ chức cuộc họp đặc biệt về tình hình gấu tấn công người. Bà Takaichi tuyên bố sẽ đưa ra gói chính sách đối phó cuộc khủng hoảng vào giữa tháng 11.

Gói chính sách này có thể bao gồm tăng số lượng thợ săn để ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất như phát hiện gấu trong khu dân cư. Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kei Saito cho hay nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ đất nước, nhưng vẫn làm nhiệm vụ hỗ trợ khi cần thiết.

Con gấu nâu gặm thanh sắt bẫy lồng tại Sunagawa, tỉnh Hokkaido, ngày 16/10. Ảnh: Reuters

Đây không phải lần đầu Nhật Bản triển khai quân đội để hỗ trợ kiểm soát động vật hoang dã. Quân đội Nhật Bản từng giám sát trên không các cuộc săn hươu hoang dã hơn 10 năm trước và tiêu diệt sư tử biển để bảo vệ nghề đánh bắt cá những năm 1960.

Gấu đen Nhật Bản có mặt ở nhiều khu vực khắp đất nước, có thể nặng tới 130 kg. Gấu nâu ở các đảo phía bắc và Hokkaido có thể nặng tới 400 kg. Theo các chuyên gia Nhật, thức ăn năm nay khan hiếm, khiến nhiều con gấu phải mò vào khu dân cư kiếm ăn, đặc biệt ở các vùng phía bắc như Akita và Iwate. Tình trạng suy giảm dân số vùng nông thôn cũng khiến loài gấu mở rộng môi trường sống.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, AFP)