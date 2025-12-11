Nhật nói Trung Quốc cung cấp thiếu thông tin về diễn tập tàu sân bay

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Trung Quốc cung cấp thiếu thông tin về cuộc diễn tập của tàu Liêu Ninh, khiến tiêm kích hai nước chạm mặt.

Trong cuộc họp báo ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi xác nhận Trung Quốc đã thông báo về cuộc diễn tập của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh ở khu vực đông nam đảo Okinawa.

"Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) không được cung cấp thông tin cụ thể về quy mô và khu vực máy bay xuất phát từ tàu Liêu Ninh sẽ huấn luyện. Điều này khiến chúng tôi không có đủ dữ liệu để phòng tránh nguy hiểm", ông Koizumi nói.

Truyền thông Trung Quốc cùng ngày công bố bản ghi âm cho thấy sĩ quan liên lạc trên khu trục hạm Nam Xương thông báo về hoạt động huấn luyện cho phía Nhật Bản. "Đây là chiến hạm số hiệu 101 của hải quân Trung Quốc, biên đội chúng tôi tổ chức huấn luyện bay theo kế hoạch", người này nói.

Hướng di chuyển và vị trí của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh (chấm đỏ) ngày 5-7/12. Đồ họa: BQP Nhật Bản

Liên lạc viên trên khu trục hạm JS Teruzuki đáp lại rằng "chiến hạm Trung Quốc, đây là tàu hải quân số hiệu 116 của Nhật Bản, chúng tôi đã nhận thông tin từ các vị". Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết JS Teruzuki được lệnh theo dõi hoạt động của nhóm tác chiến Liêu Ninh.

Lực lượng Trung Quốc hai lần liên lạc vô tuyến với phía Nhật Bản lúc 14h10 và 14h28 ngày 6/12, theo truyền thông Trung Quốc. Họ thông báo hoạt động huấn luyện sẽ bắt đầu lúc 15h và kéo dài khoảng 6 tiếng, chủ yếu ở phía nam tàu sân bay Liêu Ninh và chiến hạm Teruzuki xác nhận đã nắm thông tin.

Tuy nhiên, khi cuộc huấn luyện bắt đầu, hai tiêm kích F-15J Nhật Bản tiếp cận nhóm tác chiến Liêu Ninh và chạm mặt với chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ tàu sân bay. Nhật Bản sau đó cho rằng tiêm kích Trung Quốc bật radar hỏa lực và khóa mục tiêu vào những chiếc F-15J.

Trung Quốc bác bỏ thông tin, cho biết chiến đấu cơ J-15 của họ chỉ bật radar cảnh giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không bình luận về đoạn ghi âm khi họp báo ngày 10/12.

Tiêm kích hạm J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh tháng 4/2020. Ảnh: PLA

Đài NHK của Nhật Bản ngày 10/12 cho biết tiêm kích Trung Quốc đã khóa mục tiêu vào F-15 ở khoảng cách lần lượt là 52 và 148 km. Các quan chức Nhật Bản đang nghiên cứu ý định của lực lượng Trung Quốc trong sự việc này.

Theo truyền thông Trung Quốc, tiêm kích Nhật Bản "cố tình xâm nhập vào khu vực diễn tập, do đó chúng vào vùng phủ sóng của radar và phát hiện được tín hiệu". Các máy bay Trung Quốc cũng thu được tín hiệu radar từ chiến đấu cơ Nhật Bản.

Vụ chạm trán gần đảo Okinawa diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang, sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về đảo Đài Loan hồi tháng trước. Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu.

Nguyễn Tiến (Theo Kyodo, SCMP, AFP, CCTV)