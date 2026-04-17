Quảng TrịNgười đàn ông ở Quảng Trị nhặt được cặp chứa 350 triệu đồng khi chạy thể dục đã mang đến công an giao nộp, giúp chủ nhân nhận lại tài sản sau một ngày đánh rơi.

Sáng 17/4, Công an xã Trường Phú cho biết vừa tiếp nhận và trao trả số tiền 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cho anh Nguyễn Quốc Hưng, 39 tuổi, trú phường Đồng Thuận.

Trước đó khoảng 5h ngày 16/4, anh Hoàng Huy Nguyên, 30 tuổi, trú xã Trường Phú, trong lúc chạy thể dục đã phát hiện một chiếc cặp màu đen bên đường. Kiểm tra bên trong có tiền mặt và giấy tờ tùy thân, anh mang đến Công an xã Trường Phú giao nộp.

Anh Nguyên (trái) trao tiền cho anh Hưng trước sự chứng kiến của công an. Ảnh: Công an xã Trường Phú

Qua xác minh, công an xác định chủ tài sản là anh Hưng. Người này cho biết đã làm rơi chiếc cặp vào khoảng 15h ngày 15/4 khi di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai, xã Trường Phú.

Sau khi hoàn tất xác minh, Công an xã Trường Phú đã tổ chức trao trả tài sản cho anh Hưng với sự chứng kiến của người nhặt được. Nhận lại tài sản, anh Hưng cảm ơn anh Nguyên và lực lượng công an đã giúp tìm lại số tiền cùng giấy tờ.

Công an xã Trường Phú đánh giá hành động của anh Nguyên là trung thực, cần được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Đắc Thành