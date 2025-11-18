Nhật Bản khuyến cáo về an toàn với công dân ở Trung Quốc

Đại sứ quán Nhật Bản khuyến cáo công dân nước này tại Trung Quốc để ý xung quanh và tránh nơi đông người, khi quan hệ song phương căng thẳng.

"Hãy chú ý xung quanh và cố gắng tránh hết sức có thể các quảng trường đông người tụ tập, hay những nơi có khả năng được coi là địa điểm mà nhiều người Nhật lui tới", đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc ngày 17/11 cho biết.

Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Nhật Bản tại Trung Quốc tôn trọng phong tục địa phương, cẩn trọng về lời nói và thái độ khi tiếp xúc với người dân sở tại.

"Nếu trông thấy người hay nhóm người nào khả nghi, hãy tránh xa và rời khỏi chỗ đó ngay lập tức", đại sứ quán Nhật Bản nhấn mạnh.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara hôm nay cho biết khuyến cáo được đưa ra "dựa trên đánh giá toàn diện về tình hình chính trị, trong đó có thực trạng an ninh ở đất nước và khu vực liên quan, cũng như các điều kiện xã hội".

Bắc Kinh cùng ngày cam kết bảo đảm an toàn cho người nước ngoài ở Trung Quốc. "Chính phủ Trung Quốc luôn và sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn của công dân nước ngoài ở Trung Quốc theo quy định của luật pháp", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay.

Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 14/11. Ảnh: AFP

Khuyến cáo được đưa ra giữa lúc quan hệ Nhật - Trung đang căng thẳng liên quan phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 7/11. Bà Takaichi khi đó cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ có động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc đã phản ứng dữ dội sau phát biểu trên và lần đầu triệu đại sứ Nhật Bản trong hơn hai năm. Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố mọi hành động can thiệp quân sự từ Tokyo đều sẽ thất bại.

Trung Quốc hôm 14/11 khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản. Ba hãng hàng không nước này sau đó thông báo hoàn tiền vé hoặc đổi chuyến miễn phí cho khách đến Nhật Bản.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Masaaki Kanai, lãnh đạo Vụ châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hôm nay gặp người đồng cấp Trung Quốc Lưu Kính Tùng tại Bắc Kinh. Bà Mao cho biết trong cuộc gặp, phía Trung Quốc đã một lần nữa bày tỏ "phản đối mạnh mẽ" đối với phát biểu của bà Takaichi.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Giới lãnh đạo Nhật Bản trước đây thường tránh công khai nhắc đến đảo Đài Loan khi thảo luận về các kịch bản quân sự trong khu vực. Đây được coi là chính sách "mơ hồ chiến lược" của Nhật Bản, điều cũng được đồng minh Mỹ ủng hộ.

Phạm Giang (Theo AFP, China Daily)