Nhật Bản kêu gọi 1,4 triệu dân sơ tán vì mưa lũ

Giới chức Nhật Bản áp lệnh báo động sơ tán cấp cao nhất ở 4 tỉnh trên đảo Kyushu, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Giới chức khí tượng Nhật Bản hôm nay áp đặt báo động sơ tán cấp 5, cao nhất trong thang báo động của nước này, với tỉnh Hiroshima, bên cạnh các tỉnh Saga, Nagasaki và Fukuoka. Biện pháp này chỉ mang tính khuyến cáo, không bắt buộc người dân tuân thủ.

Người dân được yêu cầu rời khỏi nhà và tìm đến những địa điểm trú ẩn an toàn. Trong trường hợp không thể ra ngoài, họ cần di chuyển đến những nơi an toàn nhất trong nhà như tầng cao, hoặc các phòng nằm cách xa nhất so với đồi núi và dốc nghiêng có khả năng xảy ra lở đất.

Nước sông dâng cao do mưa lũ ở thành phố Fukuoka hôm 14/8. Ảnh: AFP.

Mưa lớn đã gây ra lở đất chôn vùi hai ngôi nhà ở miền tây Nhật Bản, khiến một phụ nữ thiệt mạng và hai người mất tích. Một phần lớn lãnh thổ phía tây Nhật Bản, trong đó có đảo Kyushu, đang ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Một số khu vực đã ghi nhận lượng mưa lên tới 956 mm trong 3 ngày qua, trong khi mực nước hàng loạt sông đã tràn bờ ở nhiều thành phố.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo mưa lớn sẽ kéo dài trong vài ngày tới. "Mọi người cần làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho chính mình. Gần như không có thay đổi nào trong các khối khí gây mưa, chúng đang hoạt động mạnh hơn nhờ luồng khí nóng ẩm từ biển", quan chức JMA cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác, vì bầu không khí ấm hơn giữ nhiều nước hơn. Những trận mưa như trút nước tháng trước gây ra trận lở đất kinh hoàng ở thị trấn nghỉ mát Atami, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Năm 2018, hơn 200 người đã chết vì lũ lụt ở miền tây Nhật Bản.

Vũ Anh (Theo NHK)