Nhật Bản dự kiến xả kho dự trữ dầu kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản cam kết xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu - mức kỷ lục, tương đương nguồn cung 45 ngày của quốc gia này.

Theo Reuters, Nhật Bản lên kế hoạch xả kho dự trữ dầu từ 16/3 nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông với giá nhiên liệu tại nước này.

Nhật Bản sẽ xuất kho dự trữ khoảng 80 triệu thùng dầu. Con số này cũng lớn nhất từ trước đến nay và tương đương nguồn cung dầu 45 ngày của quốc gia này. Động thái trên có thể làm nguồn dự trữ dầu của Nhật giảm khoảng 17%.

Chính phủ nước này đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu trong nước sử dụng lượng nhiên liệu được xuất kho nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa. Việc Nhật Bản xuất kho dầu cho thấy Tokyo đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung "rất nghiêm trọng", theo Yuriy Humber, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Yuri Group.

"Kho dự trữ có thể giúp ổn định nguồn cung và giá trong ngắn hạn, nhưng chủ yếu chỉ nhằm kéo dài thời gian ứng phó. Chúng không thể bù đắp hoàn toàn nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài", ông nói.

Trước đó, Tokyo đã thiết lập hệ thống dự trữ từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ cách đây nửa thế kỷ - vào năm 1978. Hiện Nhật Bản phụ thuộc khoảng 90% nguồn cung dầu từ Trung Đông. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đang dự trữ lượng dầu tương đương đến 254 ngày tiêu thụ và là một trong những nước có năng lực dự trữ cao nhất thế giới.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết bất kỳ lượng dầu nào được xuất kho thêm từ 12 triệu thùng đang được Arab Saudi, UAE, Kuwait cùng lưu trữ tại Nhật sẽ được tính ngoài kế hoạch xả kho 80 triệu thùng đã công bố.

Theo METI, nước này bắt đầu xả kho dầu thuộc khu vực tư nhân (tương đương 15 ngày tiêu thụ) từ thứ Hai. Đồng thời, họ sẽ giải phóng thêm một lượng dầu từ kho dự trữ nhà nước vào cuối tháng 3.

Ngoài ra, Bộ trưởng METI Ryosei Akazawa cho biết Nhật Bản cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung từ Mỹ, Trung Á, Nam Mỹ và các nước vùng Vịnh có thể tránh tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tú Anh (theo Reuters)