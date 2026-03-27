Nhân viên vệ sinh trở thành bác sĩ nội trú tại đại học top 10 thế giới

MỹTừ một nhân viên vệ sinh, Shay Taylor-Allen gây "bão" mạng xã hội khi trúng tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê tại Đại học Yale danh giá.

Hôm 20/3, Shay Taylor-Allen, 32 tuổi, vỡ òa khi nhận thông báo trúng tuyển vào nguyện vọng nội trú số một của mình: Trường Y thuộc Đại học Yale, nơi từng gắn bó với cuộc đời cô. Yale là một trong 8 trường Ivy League danh giá nhất nước Mỹ. Theo Times Higher Education 2026, một trong ba tổ chức xếp hạng đại học thế giới, trường đứng thứ 10, riêng lĩnh vực y khoa và sức khỏe xếp thứ 7.

Với Taylor-Allen, Yale không chỉ là nơi cất tiếng khóc chào đời mà còn là nơi cô từng làm nhân viên vệ sinh khi mới 18 tuổi. Video ghi lại khoảnh khắc cô nhận kết quả trúng tuyển nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội với hơn 3,7 triệu lượt xem trên Instagram.

"Tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng đến mức tưởng như mặt đường bê tông sắp vỡ ra", Taylor-Allen, hiện là sinh viên trường Y thuộc Đại học Howard, nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc. Cô cảm thấy như mơ khi được trở về nhà ở New Haven, bang Connecticut, để bắt đầu chương trình bác sĩ nội trú.

Taylor-Allen trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Ảnh: ABC News

"Tôi vẫn cảm giác như đang trong một giấc mơ. Tôi chưa bao giờ dám hình dung mình sẽ quay lại đúng bệnh viện nơi mình sinh ra, nơi mình dọn dẹp để trở thành một bác sĩ phục vụ cộng đồng", cô nói.

Việc trở thành bác sĩ không phải là ước mơ từ nhỏ của Taylor-Allen mà là một quyết định mang tính bước ngoặt nảy sinh từ biến cố gia đình. Khi cô đang học năm thứ hai đại học, mẹ bị ốm. Chính quãng thời gian chăm sóc bà đã trở thành động lực thôi thúc Taylor-Allen trở thành bác sĩ.

Nữ nhân viên vệ sinh trở thành bác sĩ nội trú tại Đại học Yale Khoảnh khoắc Taylor-Allen nhận kết quả đỗ bác sĩ nội trú. Video: Instagram

Cô kể làm nhân viên vệ sinh, dọn dẹp tại bệnh viện Yale lúc mẹ lâm bệnh. Taylor-Allen đã chia sẻ hoàn cảnh gia đình với giám đốc điều hành bệnh viện lúc bấy giờ, người mà cô vẫn hàng ngày dọn dẹp văn phòng. Sự hỗ trợ từ vị lãnh đạo này với gia đình Taylor-Allen không chỉ là nguồn an ủi mà còn trở thành cảm hứng thôi thúc cô trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người.

Cô sẽ tốt nghiệp Đại học Howard vào tháng 5 tới và sẽ làm việc tại khoa Gây mê của Đại học Yale vào cuối năm nay. "Chúng tôi rất vui được chào đón bác sĩ Shay Taylor-Allen tới chương trình nội trú của khoa Gây mê. Cô ấy sẽ gia nhập đội ngũ những đồng nghiệp tài năng, tận tâm với công tác chăm sóc bệnh nhân, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng", tiến sĩ Lisa Leffert, Trưởng khoa Gây mê, trường Y Yale, chia sẻ.

Từ thành công đạt được, Taylor-Allen động viên và khuyến khích những cô gái trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu, ngay cả khi bị người khác từ chối hay ngăn cản. "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu đủ quyết tâm. Ngành y đang rất cần những người như chúng ta và bệnh nhân đang chờ đợi sự dấn thân đó", cô chia sẻ.

Bình Minh (Theo ABC News)