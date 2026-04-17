Nhân viên taxi Vinasun thu nhập bình quân hơn 13 triệu đồng mỗi tháng

Doanh thu giảm mạnh nhưng thu nhập mỗi tháng của nhân viên taxi Vinasun năm ngoái cải thiện từ 12,9 triệu đồng lên 13,18 triệu đồng.

Vinasun cho hay thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên trong năm 2025 tăng khoảng 2%. Con số này đồng nghĩa mỗi năm, một nhân viên thu nhập khoảng 158 triệu đồng, cao thứ hai trong 10 năm qua.

Thu nhập của người lao động năm ngoái gấp đôi so với 2015, giai đoạn Vinasun mới bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với các hãng gọi xe công nghệ.

Theo Vinasun, năm ngoái, các gói ưu đãi và trợ cấp tài chính được duy trì để thu hút và giữ chân đội ngũ tài xế. Ví dụ, tài xế mới gia nhập được thưởng 2 triệu đồng cùng ký quỹ ban đầu thấp (tối thiểu 1,5 triệu đồng). Công ty tiếp tục áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu. Theo đó, tài xế được hưởng tối đa 90% phần doanh thu vượt định mức, còn thiểu số công ty giữ lại để trang trải chi phí vận hành ứng dụng đặt xe, tổng đài, bến bãi...

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 15/4, ban lãnh đạo Vinasun cho biết công ty xác định tiền lương là một trong những công cụ quan trọng để tạo động lực làm việc, thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực. Họ đánh giá lương thưởng hiện nay phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

Thu nhập bình quân tăng nhưng quy mô nhân sự Vinasun trên đà thu hẹp. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có khoảng 1.400 nhân sự, giảm hơn 140 người so với cùng kỳ năm trước.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Vinasun từng có hơn 17.000 người. Công ty trải qua đợt biến động mạnh nhất vào năm 2017 khi giảm 10.000 người. Nguyên nhân là nhân viên thôi việc hoặc chuyển sang hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương mại nên không được xem là người lao động trực tiếp của công ty.

Sức ép cạnh tranh từ các hãng gọi xe công nghệ và một số hãng taxi mới thành lập cũng tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Vinasun. Đội xe hơn 6.100 chiếc cách đây 10 năm, nay giảm còn khoảng 2.100 chiếc. Công ty ghi nhận doanh thu năm ngoái sụt 19% so với cùng kỳ, xuống 882 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thấp hơn phân nửa, từ 84 tỷ đồng xuống chưa đầy 40 tỷ đồng, nối dài chuỗi tăng trưởng âm bốn năm liên tiếp.

Nhân viên hãng taxi Vinasun. Ảnh: Fanpage FB Vinasun

Trong tài liệu họp cổ đông cuối tháng này, ban lãnh đạo Vinasun nói 2026 vẫn là năm đối mặt nhiều khó khăn, gồm sức mua của người tiêu dùng suy yếu và cạnh tranh với đối thủ cùng ngành.

Công ty đặt kế hoạch năm nay doanh thu nhích nhẹ 2%, lên gần 903 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến tiếp tục giảm, xuống khoảng 32 tỷ đồng. Về thu nhập của người lao động, công ty cho biết sẽ "đảm bảo trong khả năng cao nhất có thể".

Bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống là taxi và vận chuyển khách theo hợp đồng, Vinasun đang tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực vận tải, công nghệ, tiêu dùng và thanh toán. Công ty tiếp tục đầu tư mới dòng xe hybrid thay cho xe xăng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phương Đông