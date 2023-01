Nhân viên gác chắn không dừng tàu gây va chạm

Hà NộiKhi xe đầu kéo mắc kẹt ở giao cắt với đường sắt qua huyện Thường Tín, người gác chắn đã không cảnh báo dừng tàu, dẫn đến va chạm.

Sáng 28/1, tàu khách SE5 kéo 12 toa xe, xuất phát từ ga Hà Nội đi TP HCM. Lúc 9h24, khi đến km 28+800 đoạn qua xã Văn Tự, huyện Thường Tín, tàu đã va chạm với xe đầu kéo đang chở sắt tại lối đi tự mở có nhân viên cảnh giới.

Theo camera ghi lại, xe đầu kéo đi vào đường ngang khi barie chưa hạ. Do xe quá dài và nặng nên tài xế không thể nhanh chóng thoát khỏi. Nhân viên gác chắn không cảnh báo cho lái tàu dừng lại trước giao cắt mà đứng tại một góc.

Hậu quả khi xe đầu kéo thoát được 2/3 thì tàu lao tới, đâm vào đuôi rơ moóc. Nữ nhân viên cảnh giới bị thương nhẹ ở chân, được đưa đi cấp cứu. Đầu máy tàu SE5 bị hư hỏng nặng, phải thay thế. Tàu SE5 tiếp tục hành trình lúc 12h.

Nhân viên gác chắn không dừng tàu SE5 gây va chạm xe tả Vụ va chạm giữa tàu SE5 và xe đầu kéo. Video: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Theo một cán bộ an toàn giao thông thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vị trí km 28+800 có lối đi tự mở vào khu đông dân cư. Để tăng cường an toàn, TP Hà Nội đã chi kinh phí tổ chức chốt gác, cử người cảnh giới. Nhân viên cảnh giới do Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây quản lý.

"Nhân viên gác chắn có thể thiếu kinh nghiệm nên chưa kịp thời xử lý dừng tàu khẩn cấp", vị cán bộ an toàn giao thông nói.

Cũng theo vị này, theo quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP Hà Nội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tại các lối đi tự mở công cộng như lối đi tại km 28+800 chỉ cho phép xe khách dưới 9 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tuy nhiên, tại lối đi này chưa cắm biển hạn chế nên xe đầu kéo mới đi qua.

Ngành đường sắt khuyến cáo Hà Nội khẩn trương cắm bổ sung biển hạn chế tại các vị trí như trên, đồng thời cho sát hạch thường xuyên nhân viên cảnh giới để giảm thiểu nguy cơ tàu đâm va phương tiện, người, đảm bảo an toàn.

Anh Duy