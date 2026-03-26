Nhân viên an ninh sân bay Mỹ 'mất nhà, bán máu' vì làm việc không lương

Lãnh đạo TSA cho biết nhiều nhân viên an ninh sân bay Mỹ bị đuổi khỏi nhà thuê, bị kéo xe, một số phải bán máu để trang trải vì không được trả lương hơn một tháng qua.

Điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện ngày 25/3, quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) Ha Nguyen McNeill cho biết các sân bay trên toàn quốc đang ghi nhận thời gian chờ soi chiếu lâu nhất lịch sử, khi lực lượng nhân viên an ninh sân bay thiếu hụt nghiêm trọng.

Hơn 50.000 nhân viên TSA, vốn được coi là "lao động thiết yếu", đã phải làm việc không lương từ tháng 2, do Bộ An ninh Nội địa không được quốc hội cấp ngân sách hoạt động và phải đóng cửa một phần hơn 5 tuần qua. Nhiều nhân viên an ninh sân bay đã cáo ốm, xin nghỉ việc để không phải đến nhiệm sở, khiến khu vực soi chiếu tại nhiều phi trường thiếu nhân lực trầm trọng.

Bà McNeill cho biết đến ngày 27/3, các nhân viên TSA sẽ bị chậm tổng cộng một tỷ USD tiền lương do đợt đóng cửa này. Họ sẽ được truy lĩnh tiền lương sau khi Bộ An ninh Nội địa được cấp ngân sách trở lại, nhưng chưa rõ vào lúc nào.

"Nhiều nhân viên lỡ hạn thanh toán hóa đơn, nhận giấy báo đuổi khỏi nhà, bị ngân hàng thu hồi xe, bị cắt dịch vụ điện nước, mất chỗ gửi con, vỡ nợ, bị ảnh hưởng điểm tín dụng và phải rút hết tiền tiết kiệm hưu trí", bà McNeill cho hay.

"Có người phải ngủ trong ôtô ở sân bay để tiết kiệm xăng, bán máu và huyết tương, hoặc làm thêm công việc thứ hai, thứ ba để trang trải cuộc sống, trong khi vẫn phải làm việc ở mức độ cao nhất", bà nói thêm về tình cảnh của các nhân viên dưới quyền.

Quyền Giám đốc TSA Ha Nguyen McNeill trong phiên điều trần trước quốc hội ngày 25/3. Ảnh: AP

Lương trung bình của nhân viên TSA là 46.000-55.000 USD/năm, nhận lương theo chu kỳ hai tuần một lần. Với mức thu nhập này tại Mỹ, họ gần như không có khoản tích lũy để ứng phó với tình trạng chậm lương, dẫn đến không thể trả tiền thuê nhà hay trả góp tiền mua xe cho ngân hàng đúng hạn.

Taylor Desert, nhân viên TSA tại sân bay quốc tế Indianapolis, bang Indiana, chưa từng nghĩ mình sẽ phải tìm đến các tổ chức cứu trợ thực phẩm để xin hỗ trợ hàng ngày. Lần gần đây nhất Desert nhận lương là vào ngày 14/2 và cô đã không nhận được hai kỳ lương liên tiếp. Desert đang phải cố hết sức không tiêu sạch tiền tiết kiệm để trang trải sinh hoạt phí trước kỳ lương tiếp theo, lẽ ra vào cuối tuần này.

Bà McNeill cho biết trước khi chính phủ đóng cửa một phần, tỷ lệ vắng mặt của nhân viên TSA ở chỗ làm vào khoảng 4%, đến nay có tới 40-50% nhân sự báo nghỉ vì đơn giản là không đủ khả năng tiếp tục đi làm khi không được trả lương.

LaShanda Palmer, nhân viên TSA 24 năm kinh nghiệm, cho biết các đồng nghiệp của bà nghỉ việc do "không còn tiền mua xăng đi làm". Deron Kelly, một nhân sự TSA khác, đã bắt đầu làm tài xế giao hàng trong thời gian nghỉ việc.

Quyền lãnh đạo TSA cảnh báo cần 4-6 tháng để đào tạo các nhân viên an ninh sân bay, bất kỳ đợt tuyển mới nào cũng sẽ không thể bổ sung nhân sự tại các chốt an ninh quan trọng cho World Cup 2026.

"Tình hình hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng kép, khi thiếu hụt nhân sự trầm trọng diễn ra đúng lúc hàng triệu du khách sẽ đổ về các sân bay phục vụ World Cup trong chưa đầy 80 ngày nữa", bà McNeill giải thích.

Đức Trung (Theo Guardian, AP, Washington Post)