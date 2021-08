Nhan sắc nữ chính 'She Was Pretty' bản Thái

Ngày 23/8, nhà sản xuất tại Thái Lan tung trailer bản remake bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc, làm lại với tên "Me Always You". Thông tin ca sĩ Dhanundhorn Neerasingh (biệt danh Fang) đóng nữ chính được nhiều fan Thái ủng hộ. Trên Instagram của Fang, nhiều khán giả khen cô xinh xắn, diễn xuất tự nhiên.