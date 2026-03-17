Nhan Phúc Vinh, Hà Thu tập chống đuối nước cùng 1.000 học sinh

TP HCMDiễn viên Nhan Phúc Vinh, Á hậu Hà Thu cùng hơn 1.000 học sinh nhận biết mực nước an toàn, kỹ năng thở nước, tại workshop chống đuối nước, sáng 16/3.

Sự kiện diễn ra tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân, xã Hưng Long, nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng 25 tủ sách thuộc chương trình "25 năm VnExpress - Hành trình tri thức mở". Buổi tập huấn do hai cựu tuyển thủ bơi lội Lương Ngọc Duy và Nguyễn Thành Nam hướng dẫn.

Á hậu Hà Thu Nhan và Phúc Vinh giám sát quá trình nín thở dưới nước của học sinh. Ảnh: Khểnh

Kình ngư Lương Ngọc Duy đưa ra quy tắc giới hạn mực nước để trẻ dễ nhận biết nguy hiểm. Theo anh, mức nước dưới rốn có thể tạm xem là an toàn cho trẻ, còn trên rốn là có nguy cơ mất an toàn. Quy tắc này đặc biệt quan trọng khi trẻ đi du lịch biển, nơi mực nước và sóng biến đổi liên tục.

"Biết bơi không đồng nghĩa với việc luôn an toàn. Do đó, việc đặt ra giới hạn trực quan bằng chính cơ thể mình sẽ giúp trẻ nhớ lâu và dễ áp dụng hơn các quy tắc khô khan", anh chia sẻ.

Bên cạnh việc xác định mực nước, học sinh còn được cảnh báo về sai lầm phổ biến: nhảy xuống cứu bạn khi gặp sự cố. Lương Ngọc Duy nhắc nhở: "Các con còn nhỏ, không đủ sức để cứu người bị nạn. Điều cần làm là chạy đi tìm người lớn giúp đỡ".

Diễn viên Nhan Phúc Vinh và á hậu Hà Thu sau đó tham gia phần thực hành "nín thở trong chậu nước" cùng các em học sinh. Hai cựu tuyển thủ hướng dẫn kỹ thuật lấy hơi bằng miệng trên mặt nước và thở ra chậm rãi bằng mũi khi úp mặt vào nước.

Năm quy tắc an toàn nước phụ huynh có thể hướng dẫn con tại nhà

- Không đến ao, hồ, bể bơi mà không có người lớn đi cùng

- Xác định mức an toàn khi xuống nước bằng rốn

- Lấy hơi bằng miệng trên mặt nước, thở ra chậm bằng mũi khi dưới nước

- Giúp con nhận biết độ sâu của bể bơi và vị trí nhân viên cứu hộ

- Báo cho người lớn gần nhất khi phát hiện người đuối nước

Cách làm này giúp giữ hơi lâu và tránh bị sặc. Nhiều học sinh ban đầu chỉ nín thở được vài giây, nhưng sau vài lượt thực hành đúng kỹ thuật đã nâng thành tích lên 45 giây. Diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng tham gia thị phạm với thành tích một phút.

Bà Võ Thị Hồng Thu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nội dung buổi tập huấn phù hợp trong giai đoạn các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Bà cho rằng sự xuất hiện của các nghệ sĩ và vận động viên quốc gia giúp tạo sự hào hứng, giúp các em nhỏ dễ ghi nhớ kiến thức hơn.

Sau phần vận động, không khí trở nên lắng đọng khi các khách mời và học sinh cùng chia sẻ về văn hóa đọc. Qua câu hỏi "chọn một quyển sách để giới thiệu cho bạn mới", nhiều em học sinh hào hứng chia sẻ nhiều tựa sách đa dạng, từ dạy nấu ăn, cắm hoa đến kỹ năng giao tiếp. Nhan Phúc Vinh và Hà Thu dành nhiều thời gian trò chuyện, khơi gợi đam mê đọc sách cho các em.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng nhà trường 1.000 đầu sách và 5 máy tính bảng mới. Xen kẽ chương trình, các em được khuyến khích bày tỏ cảm nghĩ, trả lời câu hỏi nhằm ghi nhớ kiến thức để nhận nhiều phần quà dụng cụ học tập. Cuối buổi, các lớp cùng nhau thưởng thức kem và sữa ngay tại sân trường.

Cô hiệu trưởng Hồng Thu chia sẻ số sách và thiết bị này góp phần giúp trường hoàn thiện cơ sở vật chất của thư viện, qua đó hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám phá tri thức cho học sinh.

Chương trình "25 năm VnExpress - Hành trình tri thức mở" là một dự án cộng đồng do báo VnExpress kết hợp cùng Quỹ Hy Vọng tổ chức. Dự án đặt mục tiêu gây quỹ 25.000 quyển sách cho 25 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước.

Hoài Phương