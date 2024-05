Nhãn hàng thức ăn cho mèo Max Well tung chính sách hoàn tiền 100%

Max Well - nhãn hàng thức ăn mèo cao cấp từ Nhật triển khai chương trình "Cam kết chất lượng" với thông điệp hoàn tiền 100% cho người tiêu dùng nếu không hài lòng chất lượng sản phẩm.

Với mong muốn mang đến sự an tâm về chất lượng sản phẩm cho người nuôi mèo khi sử dụng Max Well cũng như củng cố niềm tin về chất lượng sản phẩm, tập đoàn Unicharm triển khai chiến dịch "Bảo hành chất lượng Max Well" như một lời cam kết về chất lượng cho dòng sản phẩm này.

Các sản phẩm thức cho mèo Max Well được bày bán tại các siêu thị toàn quốc. Ảnh: Unicharm

Theo đó, khi cho mèo sử dụng Max Well, nếu không hài lòng về chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của nhãn hàng liên hệ và hướng dẫn thủ tục hoàn tiền. Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị mua sản phẩm tối đa trong vòng một tuần.

Chương trình áp dụng đến hết tháng bảy, cho tất cả sản phẩm Max Well trên toàn hệ thống phân phối: các cửa hàng bán lẻ, chuỗi pet shop, phòng khám thú y, siêu thị toàn quốc và các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok...

Max Well cung cấp các chất dinh dưỡng giúp mèo tăng sức khỏe toàn diện. Ảnh: Unicharm

Max Well là dòng thức ăn hạt cao cấp dành cho mèo, được sản xuất bởi Tập đoàn Unicharm - nhà sản xuất số một trong ngành hàng thức ăn hạt cho mèo tại thị trường Nhật Bản. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2023, Max Well cung cấp các chất dinh dưỡng giúp mèo tăng sức khỏe toàn diện, đặc biệt nhờ điều chỉnh hàm lượng phốt pho và natri hợp lý, góp phần giúp thận mèo khỏe mạnh.

Thế Đan