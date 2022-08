Nhận biết ung thư buồng trứng với bất thường vùng bụng

Nữ giới lưu ý sự bất thường vùng xương chậu, hệ tiêu hóa… qua các giai đoạn ung thư buồng trứng, có thể giúp sớm phát hiện bệnh lý.

Đầy hơi hoặc sưng bụng là các triệu chứng thường gặp của vấn đề tiêu hóa hoặc ung thư buồng trứng. Tùy vào nguyên nhân gây ra, triệu chứng vùng bụng có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhiều dần. Cơn đau bụng có thể khiến bạn bị khó tiêu; bụng căng tức, căng ra; quần áo chật ở vùng bụng. Những dấu hiệu liên quan đến thay đổi sức khỏe vùng bụng sau đây có thể giúp nhận biết vấn đề liên quan đến ung thư buồng trứng, theo Very Well Health.

Các triệu chứng ban đầu

Theo Tổ chức Ung thư Mỹ, có bốn triệu chứng khởi phát bởi ung thư buồng trứng khá nhẹ, bệnh nhân thường không nhận ra. Cụ thể là đầy bụng, đau hoặc cảm thấy nặng ở vùng chậu, chóng no khi ăn uống, đi tiểu thường xuyên.

Đau hoặc nặng vùng chậu: Trong một báo cáo nghiên cứu với 22.000 bệnh nhân ung thư buồng trứng tại Ấn Độ, cơn đau vùng chậu giống với đau bụng trong kỳ kinh nguyệt. Cơn đau có thể xuất hiện ở một bên xương chậu hoặc lan ra khắp khu vực xương chậu, giống như biến chứng của triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Cơn đau vùng chậu cũng tăng dần mức độ. Chị em nên đi khám nếu cơn đau không khỏi và có cảm giác nặng nề trong vùng chậu.

Đầy bụng: Hầu hết bệnh nhân cho biết bị đầy hơi, chướng bụng theo từng cơn. Chướng bụng do ung thư khác với các chứng đầy bụng do kinh kỳ và vấn đề tiêu hóa như triệu chứng thường kéo dài và trở nặng theo thời gian. Bạn cũng có thể bị khó tiêu nhẹ. Quần áo của bạn có thể bị chật quanh vòng eo mà không bị tăng cân, soi gương thấy bụng to hơn rõ rệt.

Một số chị em có thể bị rạn da bất thường (nếu chưa từng sinh nở). Theo các nghiên cứu y khoa từ Đại học Rush (Mỹ), nhiều phụ nữ thường bỏ qua dấu hiệu này do nhầm với các vấn đề về tuổi tác, mãn kinh và tăng cân. Nếu nhận thấy bị đầy hơi nhiều hơn một ngày, bạn nên cân nhắc thăm khám bác sĩ.

Cảm thấy nhanh no: Báo cáo nghiên cứu trên tạp chí Phòng Ung thư Châu Á Thái Bình Dương cho thấy, bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn đầu nhận thấy bị no nhanh hơn bình thường. Người bệnh cũng có thể bị khó tiêu, ợ hơi, đầy hơi. Ở giai đoạn bệnh trở nặng, bệnh nhân có thể bị giảm cân không mong muốn.

Đi tiểu thường xuyên: Một triệu chứng ban đầu khác của ung thư buồng trứng là đi tiểu nhiều hơn bình thường. Cảm giác buồn tiểu (dù không có nước tiểu) có thể do khối u gây áp lực lên bàng quang hoặc do cơ thể bị thay đổi nội tiết tố do khối u hình thành.

Các triệu chứng giai đoạn tiến triển

Những triệu chứng khác của ung thư buồng trứng chỉ xảy ra sau khi đã chuyển sang giai đoạn cuối. Theo Trung tâm hợp tác quốc gia về Ung thư (Anh), ở giai đoạn này, bạn nên lưu ý nếu bị đau khi quan hệ chăn gối, đau lưng, giảm hoặc tăng cân không mong muốn, thay đổi đột ngột thói quen đi tiêu và thường cảm thấy mệt mỏi.

Thay đổi cách đi tiêu: Đây là triệu chứng quan trọng cần cân nhắc và sớm được điều trị do ung thư buồng trứng và ung thư ruột kết. Người bệnh có thể gặp phải vấn đề về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy. Khi khối u hình thành và gây tắc ruột, bệnh nhân có thể gặp phải các triệu chứng như đau bụng co thắt dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy cấp.

Đau khi quan hệ chăn gối: Cơn đau này tương tự như đau bụng kinh, có thể bắt đầu khi bạn sinh hoạt tình dục và kéo dài không dứt. Theo báo cáo nghiên cứu về các bệnh lý ung thư phụ khoa trên Thư viện y tế quốc gia (Mỹ), triệu chứng thường xuất hiện một bên vùng bụng, báo hiệu bệnh ung thư buồng trứng hoặc là một trong các dấu hiệu của bệnh lý viêm vùng chậu ở nữ giới.

Đau lưng: Cơn đau có thể xảy ra ở vùng lưng dưới hoặc vùng hạ sườn. Vùng sườn ở một bên của cơ thể, vị trí giữa khung xương sườn và hông. Bạn có thể cảm thấy cơn đau lưng như khi bị đau bụng kinh, hay đau chuyển dạ trước khi sinh. Nếu bị đau lưng dưới bất thường (không do khuân vác vật nặng), chị em nên thăm khám với bác sĩ.

Giảm cân hoặc tăng cân không chủ ý: Tăng cân do ung thư buồng trứng thường diễn ra nhanh chóng, do sự tích tụ của chất dịch trong ổ bụng. Ở một số bệnh lý ung thư tiến triển, bao gồm ung thư buồng trứng, bệnh nhân bị suy mòn do ung thư dẫn đến sụt cân không mong muốn (mất cơ, chán ăn). Bên cạnh ung thư buồng trứng, theo Hiệp hội ung thư lâm sàng Mỹ, 1/3 người bị giảm cân bất ngờ được chẩn đoán tiềm ẩn nguy cơ ung thư nói chung.

Tràn dịch trong bụng: Đây là một dạng sưng bụng có thể xảy ra ở giai đoạn nặng hơn của ung thư buồng trứng. Theo một tập hợp các nghiên cứu y khoa về ung thư buồng trứng tại Mỹ, giai đoạn này, bụng bệnh nhân phải chứa một lượng lớn chất lỏng tích tụ do ung thư đã di căn đến khoang bụng và gan. Người bệnh cần cấp cứu, tránh dẫn đến biến chứng gây khó thở do dịch tràn lên phổi.

Một số dấu hiệu khác của ung thư buồng trứng ở giai đoạn này cũng có thể được nhận biết như sau:

Rối loạn nội tiết tố nữ và nam: Ở phụ nữ trẻ, các triệu chứng phát triển khối u tế bào mầm, phát triển từ các tế bào sinh sản. Các tế bào sinh sản có nhiệm vụ sản xuất trứng ở nữ và tinh trùng ở nam. Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, bệnh nhân sẽ gặp phải các triệu chứng bệnh lý kể trên và có thể bị mất cân bằng hormone sinh dục estrogen và testosterone. Các khối u ung thư có thể sản xuất một lượng hormone nam giới, gây thay đổi tông giọng và mọc lông như nam giới.

Chảy máu âm đạo bất thường: Âm đạo cũng có thể bị tiết dịch có màu trong, vàng hoặc nhuốm máu. Hiện tượng là một triệu chứng phổ biến khi buồng trứng có khối u tế bào mô đệm. Bạn nên tìm kiếm chăm sóc y tế nếu nhận thấy bị ra máu âm đạo trước kỳ kinh, sau khi mãn kinh, hoặc giữa chu kỳ ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản

Dậy thì sớm: Triệu chứng có thể xảy ra ở trẻ em gái do khối u tiết estrogen có thể gây phát triển cơ quan sinh dục nữ sớm. Bé gái cũng có thể cảm thấy đau nhiều vùng chậu.

Suy nhược: Đây là một trong những triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư. Suy nhược cơ thể do ung thư có xu hướng khác với sự mệt mỏi thông thường. Triệu chứng không khỏi dù bệnh nhân ngủ ngon.

Mai Trinh

(Theo Very Well Health)