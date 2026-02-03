Nhận 47 tỷ đồng từ hãng dược, cựu viện trưởng ở TP HCM bị tuyên 14 năm tù

Hà NộiÔng Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM, bị phạt 14 năm tù với cáo buộc thỏa thuận nhận hoa hồng từ công ty dược, tổng 47 tỷ đồng.

Chiều 2/2, sau 7 ngày làm việc, TAND Hà Nội tuyên án với 23 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, diễn ra giữa công ty dược và 13 bệnh viện, trung tâm y tế toàn quốc.

Trong đó, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, 45 tuổi, bị xác định nhận hối lộ nhiều nhất.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM. Ảnh: Danh Lam

Cùng tội danh, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại bị tuyên 5 năm tù; bà Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên 9 năm 6 tháng; Võ Thị Kim Loan, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre 5 năm 6 tháng.

Ông Phạm Văn Cách, chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm, người đưa hối lộ 71 tỷ đồng, bị tuyên 7 năm tù về tội Đưa hối lộ và 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 15 năm; ông Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ 19 năm.

Các bị cáo còn lại bị tuyên 2 năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Không ai được hưởng án treo.

Các bị cáo bị buộc lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Phiên tòa được điều hành bởi thẩm phán chủ tọa Đinh Quốc Trí. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, 23 bị cáo trong vụ án này liên quan hai nhóm sai phạm: gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội và đưa nhận hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện.

Ở nhóm sai phạm thứ nhất, VKS xác định ông Quyền, chủ Bệnh viện LanQ ở tỉnh Bắc Giang đã thông đồng để công ty của ông Cách trúng thầu cung cấp thuốc.

Giá thuốc sau đó bị hai ông chủ nâng khống, dùng thuốc khác dán đè nhãn của Sơn Lâm bán trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện. LanQ sau đó được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang thanh toán 40 tỷ đồng. Trong đó, 18 tỷ đồng được xác định là tiền trục lợi trái phép từ hành vi lừa đảo.

Trong quá trình này, ông Lại, cựu giám đốc BHXH Bắc Giang được LanQ hối lộ 700 triệu đồng để được ứng tiền, thanh toán tiền thuốc nhanh dù LanQ chưa đủ giấy tờ.

Tại phiên tòa, ông Lại khai có nhận tiền và kể khổ khi bị doanh nghiệp "lao vào phòng làm việc", nhét phong bì tiền trong tập tài liệu hoặc chạy theo ông để đưa tiền. Ông cho rằng khi cầm tiền, nhận thức pháp luật còn hạn chế, không nghĩ đó là nhận hối lộ. Ông từng từ chối nhung hươu quý, phong bì dày của bệnh viện, những món quà giá trị hơn rất nhiều.

Ở nhóm sai phạm thứ hai, liên quan ông Cách và quá trình đưa hối lộ 71 tỷ đồng. cho sếp 13 bệnh viện để được bán thuốc, dược liệu.

Ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch công ty CP dược Sơn Lâm, bị gọi xét hỏi nhiều nhất, do bị xác định đưa hối lộ gần 20 bị cáo. Ảnh: Danh Lam

Ông Cách khai đưa tiền nhằm tránh bị "gây khó dễ". Tiền được chuyển khoản hoặc đưa thẳng tiền mặt, trực tiếp cho sếp bệnh viện hoặc tài khoản của người quen, tùy nhu cầu.

Ví dụ, bà Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên sẽ bảo chuyển vào tài khoản em gái, ghi nội dung chuyển khoản là "cọc mua đất". Nhưng bà phân trần, nhận qua tài khoản để dễ hạch toán khi tiêu tiền cho việc chung của viện, vì nếu là của hối lộ, bà đã nhận bằng tiền mặt.

Trong khi ông Lộc, cựu viện trưởng của Viện Y dược học dân tộc TP HCM, bảo trợ lý đi lấy ở khách sạn.

Ông Lộc bị cáo buộc nhận 47 tỷ đồng, dùng"ám hiệu"mỗi lần đưa nhận thành công. Song tại toà, ông này phủ nhận gay gắt, nói "không có nhu cầu"nhận hối lộ vì làm ra nhiều tiền, bạn bè có điều kiện thường xuyên hỗ trợ.

Thanh Lam