Nhạc sĩ thắng Grammy qua đời trong tai nạn máy bay

MỹNhạc sĩ Brett James - đứng sau bản hit "Jesus, Take the Wheel" của Carrie Underwood - mất cùng vợ con trong vụ tai nạn máy bay tại Bắc Carolina.

Theo AP, Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết một vụ rơi máy bay tư nhân xảy ra tại khu rừng ở Franklin, Bắc Carolina, vào khoảng 15h ngày 18/9, khiến ba người thiệt mạng. Các nạn nhân là nhạc sĩ Brett James, 57 tuổi, vợ anh - Melody Carole, và con gái riêng của cô - Meryl Maxwell Wilson.

Theo FAA, phương tiện trong vụ tai nạn là chiếc Cirrus SR22T được đăng ký dưới tên đầy đủ của nhạc sĩ, Brett James Cornelius. Máy bay cất cánh từ sân bay John C. Tune ở Nashville. Hiện chưa rõ Brett có phải người điều khiển hay không, cũng như hoàn cảnh dẫn đến sự cố. FAA và Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia tiếp tục điều tra sự việc. Nghệ sĩ qua đời, để lại bốn con gồm ba trai, một gái với vợ cũ, Sandra Cornelius-Little.

Chân dung nhạc sĩ Brett James. Ảnh: Jay Gilbert

Brett James sinh năm 1968 tại Oklahoma, từng học ngành y nhưng bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Năm 1995, anh ra mắt với tư cách ca sĩ solo, phát hành album đầu tay thông qua hãng thu âm Career Records. Năm 2001, anh gây tiếng vang khi sáng tác bản hit Who I am cho giọng ca Jessica Andrews. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định năng lực khi hợp tác nhiều nghệ sĩ như Kelly Clarkson, Faith Hill, Luke Bryan, Keith Urban, Nick Jonas và Meghan Trainor.

Một trong những bài hát nổi bật của anh là Jesus, Take the Wheel do quán quân American Idol 4 - Carrie Underwood - thể hiện đã thắng danh hiệu Ca khúc đồng quê hay nhất Grammy 2006. Theo Fox News, bài hát này không chỉ giúp Underwood thắng giải mà còn trở thành "thánh ca của nhạc đồng quê hiện đại".

MV "Jesus, Take The Wheel" của Carrie Underwood MV "Jesus, Take the Wheel" (2005). Video: YouTube/ Carrie Underwood

Anh còn nhiều sáng tác nổi tiếng khác như When the sun goes down (do Kenny Chesney trình bày), Out Last Night (Kenny Chesney), Cowboy Casanova (Carrie Underwood), Summer Nights (Rascal Flatts).

Trên trang tiểu sử trực tuyến Grand Ole Orpy, đến nay Brett James có hơn 500 ca khúc được thu âm, xuất hiện trong album của nhiều nghệ sĩ với tổng doanh số bán ra hơn 110 triệu bản. Năm 2020, anh được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville.

Vợ chồng nhạc sĩ Brett James - Melody Carole năm 2022. Ảnh: Instagram/ Melody Carole

Cái chết của nhạc sĩ để lại nhiều tiếc thương trong giới giải trí. Nhiều ca sĩ đăng bài tưởng nhớ anh qua trang cá nhân như Jason Aldean, Sara Evans, Karen Fairchild, Josh Gracin. Trên Instagram, danh ca Carrie Underwood viết: "Sự ra đi của Brett James là một mất mát to lớn, không thể diễn tả bằng lời đối với gia đình, người hâm mộ của anh cũng như cộng đồng âm nhạc của chúng ta".

Hiệp hội Nhạc sĩ, Tác giả và Nhà sản xuất Mỹ (ASCAP) đăng bài tri ân Brett James trên Instagram: "Brett là một cộng sự đáng tin của những tên tuổi lớn nhất dòng nhạc đồng quê, là người ủng hộ chân thành với các đồng nghiệp soạn nhạc. Brett, gia đình ASCAP sẽ rất nhớ anh. Cảm ơn vì đã để lại cho đời di sản âm nhạc khó quên".

Phương Thảo (theo AP, People)