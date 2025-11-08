Nhạc sĩ 'Con đường đến trường' nguy kịch

TP HCMNhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả bài "Con đường đến trường", "Mãi mãi tuổi hai mươi" - nguy kịch vì viêm phổi, suy đa tạng.

MC Quỳnh Hoa - đàn em thân thiết - đến khoa Cấp cứu hồi sức, bệnh viện Quân y 175 thăm nhạc sĩ hôm 7/11. Người nhà cho biết ông mắc nhiều bệnh nền như viêm phổi, tiểu đường nặng, suy đa tạng, phải mở khí quản. Quỳnh Hoa xót xa khi thấy ông nằm hôn mê, cơ thể tiều tụy, cân nặng giảm còn 30 kg.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương trong chuyến đi Bến Tre giữa tháng 3. Ảnh: Facebook Phạm Đăng Khương

Theo người quen, tình trạng của ông trở nặng từ tháng 6, bắt đầu với triệu chứng viêm phổi. Ông từng cấp cứu ở Mỹ ba ngày, sau đó về nước điều trị tiếp. Quỳnh Hoa từng hỏi thăm khi nhạc sĩ chia sẻ bệnh tình trên trang cá nhân, được ông cho biết chủ yếu do làm việc cường độ cao, ăn uống thất thường dẫn đến kiệt sức.

"Tôi thương anh vì còn nhiều tác phẩm ấp ủ, chưa kịp giới thiệu. Tính anh năng động, giàu sáng tạo nên không thích ngồi yên, luôn tìm tòi đề tài để viết nhạc, quay phim, vẽ tranh, ra mắt sách", Quỳnh Hoa nói.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, 68 tuổi, sinh tại Quảng Ngãi, là tên tuổi quen thuộc của giới nhạc miền Nam. Từ năm 1977, khi còn là sinh viên khoa Toán, Đại học Sư phạm TP HCM, ông theo học lớp sáng tác ca khúc ở Nhà văn hóa Thanh Niên. Sau đó, ông trở thành hội viên của câu lạc bộ Sáng tác trẻ Thành Đoàn. Ông tốt nghiệp bậc đại học, Nhạc viện TP HCM, khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy năm 1998. Năm 1991, nhạc sĩ làm trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật rồi Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên đến khi nghỉ hưu năm 2017.

Ca khúc "Con đường đến trường" do Ngọc Linh, Lê Minh biểu diễn năm 2023 Ca khúc "Con đường đến trường" do Ngọc Linh, Lê Minh biểu diễn năm 2023. Video: YouTube Mây Sài Gòn

Một trong những ca khúc nổi tiếng của ông là Con đường đến trường - bài hát gắn liền nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Ông sáng tác năm 1984, kỷ niệm một lần về thăm Đại học Sư phạm TP HCM. Khung cảnh hoa điệp vàng trải dưới chân, sân trường, ghế đá và hàng cây gợi lại trong ông ký ức về thầy cô, bạn bè cùng những mùa thi. Nhạc sĩ từng cho biết bất ngờ khi đến nay, ca khúc vẫn lan tỏa, được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ông còn thành danh với các bài hát Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước. Ca khúc Mãi mãi tuổi hai mươi - ông lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - từng đoạt giải khuyến khích do Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng năm 2005.

Ngoài sáng tác nhạc, ông còn tự thiết kế phòng thu âm, quay phim, dựng phim, chụp hình nghệ thuật, đạo diễn những bản video karaoke, viết sách, thiết kế mỹ thuật. Năm 2024, nhạc sĩ ra mắt tập nhạc Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang, gồm 50 ca khúc nhạc sử do ông sáng tác cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo.

Mai Nhật