Nhạc sĩ Andiez Nam Trương cưới

Nhạc sĩ Andiez Nam Trương, 31 tuổi, tác giả bản hit "Một phút", cưới diễn viên Nhung Gumiho, 34 tuổi, sau hơn hai năm hẹn hò.

Andiez Nam Trương cho biết cả hai tổ chức lễ dạm ngõ hồi tháng 1 tại Quảng Bình (Quảng Trị mới). Đám cưới sẽ diễn ra ngày 29/3 tại TP HCM, chỉ mời người thân, bạn bè thân thiết. Trước đó, nhạc sĩ cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc vào tháng 6/2025.

Ảnh cưới của nhạc sĩ Andiez Nam Trương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhung Gumiho hẹn hò Andiez Nam Trương sau khi cô đóng MV Chuyện nắng và mưa, phát hành năm 2024. Cả hai có cùng sở thích du lịch và quan điểm sống. "Bạn gái tôi giỏi trong mọi việc, giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Chúng tôi bù đắp những điều còn thiếu của nhau", nhạc sĩ nói.

MV "Chuyện nắng và mưa" MV "Chuyện nắng mưa". Video: Andize official

Andize Nam Trương quê Hà Nội, từng hợp tác với Chi Pu, Jun Phạm, Will, Yến Trang, Anh Tú trong loạt ca khúc Tôi vẫn hát, Đóa hoa hồng, Cô gái nhà bên, Tận cùng nỗi nhớ, Yêu như cách em từng, Let Me Know, Mảnh ghép (OST Trường sinh quyết), Suýt nữa thì (OST Chuyến đi thanh xuân). Anh tham gia Sing My Song 2018 và giành vị trí á quân.

Diễn viên Nhung Gumiho tên thật là Nguyễn Thị Hồng Nhung, quê Quảng Bình (Quảng Trị mới). Cô từng tham gia show Vì yêu mà đến, Sao nhập ngũ. Các phim cô từng đóng gồm Thiên thần 1001, Đàn bà đã cũ, Bóng ma trong rừng, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?.

MV "Một phút" Andize Nam Trương MV "Một phút" - Andize Nam Trương, hiện đạt 103 triệu lượt xem trên YouTube. Video: Andize official

Hoàng Dung