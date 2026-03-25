Nhà xây mới ở Anh phải lắp pin mặt trời từ 2028

Từ 2028, Chính phủ Anh buộc nhà xây mới phải lắp pin mặt trời, bơm nhiệt nhằm đối phó khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu từ xung đột Trung Đông.

Ngày 24/3, Anh đưa ra tiêu chuẩn cho nhà ở tương lai, trong đó bắt buộc nhà xây mới phải tự chủ nguồn cung năng lượng tái tạo, chủ yếu là điện mặt trời. Quy định này có hiệu lực từ năm 2028.

Chủ nhà cũng phải dùng hệ thống sưởi ít phát thải carbon như máy bơm nhiệt (thiết bị tận dụng nhiệt từ nước, đất, không khí để sưởi và làm nóng nước).

Các tấm pin mặt trời lắp trên mái Thư viện Anh tại London, Anh, năm 2024. Ảnh: Naked Energy

Cơ quan chức năng thêm rằng các tấm pin mặt trời cắm điện, ứng dụng lắp đặt trên ban công, sẽ được bán ra thị trường vài tháng tới.

Đây là một phần phản ứng của Anh trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông. Cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ tư, tiếp tục gây gián đoạn sản xuất và vận chuyển dầu trong khu vực. Trong đó, eo biển Hormuz có vị trí chiến lược quan trọng, nối liền vịnh Ba Tư và vịnh Oman, gần như bị đóng cửa. Đây là khu vực thông thương khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu.

Sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ lớn nhất lịch sử củng cố thêm chiến lược chuyển đổi sang nguồn điện sạch, giúp giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng.

"Cuộc chiến Iran một lần nữa cho thấy chuyển đổi sang năng lượng sạch là điều cần thiết cho an ninh năng lượng, thoát khỏi sự kìm kẹp của thị trường nhiên liệu hóa thạch mà chúng ta không thể kiểm soát", Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband cho biết.

Tiêu chuẩn nhà ở mới của Anh được các nhà sản xuất năng lượng hoan nghênh. Một số nhà vận động chính sách kêu gọi chính phủ tiến xa hơn nữa nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Greg Jackson, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Octopus Energy - doanh nghiệp cung ứng điện lớn tại Anh, cho biết kể từ đầu tháng 3, mức quan tâm đến năng lượng mặt trời đã tăng 50%. Máy bơm nhiệt và xe điện cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh.

"Mỗi tấm pin mặt trời, máy bơm nhiệt và pin lưu trữ đều giúp giảm hóa đơn điện và tăng độc lập về năng lượng của Anh", Jackson nói.

Giới khoa học khí hậu nhiều lần khuyến cáo rằng việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch là cần thiết để kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Đốt than, dầu, khí được xác định là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng khí hậu.

Các quốc gia cũng đưa ra nhiều cách ứng phó khác nhau với tình trạng khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông. Slovenia trở thành thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) thực hiện phân phối nhiên liệu theo định mức. Trong khi đó, Hy Lạp áp dụng biện pháp trần lợi nhuận với nhiên liệu và các sản phẩm siêu thị trong ba tháng.

Bảo Bảo (theo CNBC)