Nhà xã hội của HUD ở xã ven Hà Nội giá hơn 15 triệu đồng mỗi m2

Gần 500 căn nhà xã hội của HUD tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ) dự kiến mở bán từ quý III, giá hơn 15 triệu đồng mỗi m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin dự án nhà ở xã hội tại các ô đất CT01,02 và 07 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2, xã Quang Minh. Vị trí thuộc huyện Mê Linh cũ này cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km và cách sân bay Nội Bài hơn 10 km.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư dự án trên. Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01 và 02 có 265 căn. Trong đó, 159 căn để bán (diện tích 54,53-66,53 m2) với giá 15,69 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Mức giá này tương ứng với căn nhỏ nhất từ 855 triệu và cao nhất 1,043 tỷ đồng.

Giá bán nhà xã hội tại ô đất CT07 cao hơn - với 15,77 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Khu nhà ở vị trí này có 215 căn hộ, trong đó có 123 căn để bán.

HUD cho biết khu nhà ở xã hội này dự kiến hoàn thành quý IV/2027. Chủ đầu tư có thể bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ quý III/2026.

Hiện đây, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất tại Hà Nội. Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án hơn 30 triệu đồng.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Anh Tú