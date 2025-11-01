Hai nhà vô địch quốc gia dự khai mạc VYB 2025 - Cup Ziaja

Hà NộiHai nhà vô địch VBA 2025 của Hanoi Buffaloes - Nguyễn Huy Hoàng và Đinh Tiến Công - sẽ giao lưu, truyền cảm hứng cho học sinh tại lễ khai mạc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja sáng 2/11.

Lễ khai mạc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra lúc 8h ngày 2/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - Cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, ban tổ chức và các đội dự giải. Hai tuyển thủ Hanoi Buffaloes, Nguyễn Huy Hoàng và Đinh Tiến Công, sẽ tham gia giao lưu, tặng quà cho các học sinh và VĐV.

Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2001, hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ cho CLB Hanoi Buffaloes tại VBA. Anh trưởng thành từ phong trào bóng rổ học đường và ra mắt VBA năm 2022, sau khi vượt qua vòng tuyển chọn của đội năm 2019. Hoàng từng khoác áo đội tuyển U18 Việt Nam, được người hâm mộ gọi là "Tiểu Curry" (đặt theo tên siêu sao bóng rổ Mỹ Stephen Curry) nhờ khả năng ném ba điểm chính xác.

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng từng xuất hiện, giao lưu tại VYB 2024. Ảnh: NVCC

Trước đó, anh từng góp phần giúp đội Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vô địch giải bóng rổ sinh viên 3x3 Hà Nội 2022. Với chiều cao 1,8 m, Hoàng được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ tiềm năng của bóng rổ Việt Nam.

Đinh Tiến Công là cầu thủ duy nhất gắn bó với Hanoi Buffaloes từ mùa VBA đầu tiên năm 2016. Anh cùng đội vào chung kết các mùa 2018, 2022 và từng là cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 29 tại Kuala Lumpur (Malaysia) năm 2017.

Ở cấp CLB, Tiến Công từng cùng đội Phòng không - Không quân vô địch Quốc gia, ba lần được đề cử danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VBA và nhiều mùa nằm trong nhóm cầu thủ phòng ngự hay nhất.

Tuyển thủ Đinh Tiến Công. Ảnh: NVCC

Vào cuối tháng 9, Huy Hoàng và Tiến Công từng góp sức, giúp Hanoi Buffaloes vô địch VBA - giải bóng rổ vô địch quốc gia. Họ đánh bại Nha Trang Dolphins với tỷ số 3-0 trong trận chung kết.

Theo ban tổ chức, sự góp mặt của hai nhà vô địch quốc gia tại lễ khai mạc sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ cho các VĐV trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và nuôi dưỡng phong trào bóng rổ học đường.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, với sự đồng hành của thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja và giám sát chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Sự kiện nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Mọi thông tin về lễ khai mạc và giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh