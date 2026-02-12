ItalyĐương kim vô địch thế giới trượt băng tốc độ 1.000m người Hà Lan Joep Wennemars vấp vào VĐV Trung Quốc Lian Ziwen và lỡ huy chương Olympic mùa Đông 2026.

Wennemars và Lian Ziwen (Liêm Tử Văn) cùng thi đấu để tính giờ tại chung kết trượt băng tốc độ 1.000m ở Milano tối 11/2. Wennemars xuất phát ở làn ngoài và tăng tốc mạnh sau khúc cua cuối, trong khi Lian ở làn trong. Theo luật của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU), khi đổi làn, VĐV từ làn trong chuyển ra ngoài phải đảm bảo không cản trở đối thủ. Người ở làn ngoài thường có quyền ưu tiên nếu giữ đúng quỹ đạo.

Joep Wennemars (trái) và Lian Ziwen tại chung kết Olympic mùa Đông, trượt băng tốc độ 1.000m ở sân trượt băng tốc độ Milano, Italy tối 11/2/2026. Ảnh: AP

Khi còn khoảng 200m, Wennemars đạt vận tốc cao và chuẩn bị cắt vào làn trong theo đúng nhịp thi đấu. Tuy nhiên, Lian vẫn giữ quỹ đạo chuyển làn mà không nhường, khiến lưỡi giày hai bên va vào nhau. Cú chạm khiến VĐV Hà Lan phải giảm tốc và mất nhịp. Dù vẫn hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 07 giây 58, anh chỉ đứng thứ năm, kém HC đồng của Ning Zhongyan (Trung Quốc) đúng 0,24 giây. HC vàng thuộc về Jordan Stolz (Mỹ) với kỷ lục Olympic 1 phút 06 giây 28, còn HC bạc dành cho Jenning De Boo (Hà Lan).

Ngay sau khi về đích, Wennemars giơ tay phản ứng dữ dội. Anh tiến lại phía Lian, nói gì đó với những cử chỉ bức xúc trước khi rời sân. Nếu anh không va vào Lian, VĐV Hà Lan nhiều khả năng đoạt HC bạc, dựa theo tốc độ của anh trước đó so với những đối thủ khác.

Trọng tài sau đó xem lại tình huống và quyết định truất quyền thi đấu Lian vì lỗi cản trở. VĐV Trung Quốc không kháng cáo.

Nhà VĐTG đòi bỏ dở Olympic mùa Đông khi bị VĐV Trung Quốc chơi xấu Diễn biến va chạm giữa Wennemars và Lian.

Theo quy định, Wennemars được trao cơ hội thi lại. Khoảng hơn 20 phút sau khi các lượt đua kết thúc, anh trở lại đường băng. Nhưng lần chạy thứ hai, VĐV 23 tuổi không thể tái hiện phong độ ban đầu, khi chỉ đạt 1 phút 08 giây 46. Thành tích chính thức vẫn là 1 phút 07 giây 58, và anh đứng thứ năm chung cuộc.

"Tôi không thể tin nổi. Tôi có quyền ưu tiên ở đoạn đổi làn và chỉ trượt đúng đường của mình, nhưng bị hất ra ngoài. Giấc mơ Olympic của tôi đã bị phá hỏng", Wennemars nói trong nước mắt. "Tôi muốn khóc mà không khóc được. Tôi bị tê liệt vì cảm xúc. Chắc chắn tôi đã có thể giành huy chương. Không ai ở đây nghĩ khác".

VĐV 23 tuổi cho rằng khoảng nghỉ chưa đến nửa giờ là không đủ để cơ thể hồi phục. "20 phút nghỉ là bất khả thi. Không đối thủ, không gió, không đủ thời gian hồi phục", anh nói thêm. "Axit lactic vẫn còn nguyên trong chân tôi từ vòng trước. Tôi như đang chạy lại chính vòng cuối nửa giờ trước. Thật không công bằng".

Khi được hỏi về lời phản ứng của Lian, Wennemars đáp ngắn gọn: "Anh ta xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận điều đó".

Wennemars tranh cãi với Lian sau cuộc thi. Ảnh: AP

Cú sốc tâm lý còn lớn hơn thất bại chuyên môn. Sau cuộc đua, Wennemars tâm sự với gia đình rằng anh muốn về nhà ngay lập tức. "Con muốn về nhà", anh nói với người bố Erben. Dù vậy, anh vẫn còn hai nội dung 500m và 1.500m phía trước.

Erben, bố của Joep, đồng thời là cựu VĐV từng dự Olympic 1998, cũng xúc động mạnh. "Trái tim con trai tôi như vỡ vụn. Thằng bé gọi điện cho mẹ nó và khóc không ngừng", ông tiết lộ. "Nếu thua vì không đủ giỏi, nó có thể chấp nhận. Nhưng khi một tấm huy chương bị tước mất, điều đó quá khó nuốt trôi".

Ông Erben xem trực tiếp cuộc thi ở ngoài đường băng, trong vai trò bình luận viên của kênh NOS. Ông còn nhắc lại kỷ niệm buồn của bản thân khi bị va ngã và chấn thương tại Olympic Nagano 1998. "Tôi từng ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng Joep vẫn còn cơ hội thi tiếp. Lúc này nó chưa thể nhìn thấy điều đó", ông nói thêm.

HLV Jac Orie thì cố gắng xoa dịu học trò ngay sau lần thi lại. "Joep phải chứng tỏ rằng cậu ấy là một VĐV lớn", HLV người Hà Lan nói. "Nhưng phải thi lại trong thời gian ngắn khiến việc tái lập thành tích đỉnh cao gần như bất khả thi".

Đồng đội Kjeld Nuis cũng bênh vực Wennemars: "Tôi tin chắc cậu ấy đang trên đường giành HC đồng. Nhưng tôi tôn trọng Joep vì dám thi lại lần nữa".

Trong khi đó, Lian Ziwen có cách nhìn khác. "Khi vào cua tôi cảm thấy Benemars ở rất gần và tôi cũng đang tăng tốc hết sức. Anh ấy đạp vào lưỡi giày của tôi. Tôi không hiểu vì sao mình bị phạt", VĐV 27 tuổi nói.

Lian nói thêm đã xin lỗi đối thủ vì "mọi VĐV đều chuẩn bị bốn năm cho Olympic", nhưng cho rằng "không cần thiết phải thể hiện sự tức giận trên sân băng".

Hoàng An (theo Telegraaf, Chosun)