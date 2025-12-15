Nhà văn Trần Thị Trường nhận giải Thành tựu trọn đời

Hà NộiBà Trần Thị Trường, 75 tuổi, nhận giải Thành tựu văn học trọn đời, do Hội Nhà văn Hà Nội trao tặng, sáng 15/12.

Tại hội nghị tổng kết năm của Hội Nhà văn Hà Nội, nhà văn Trần Thị Trường nhận hoa và bằng chứng nhận. Bà cho biết xúc động khi được vinh danh, coi đây là động lực để tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.

Nhà văn Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - nhận định bà Trần Thị Trường là một cây bút đa diện trong văn đàn Việt Nam, ghi dấu ấn qua các tiểu thuyết Lời cuối cho em (1990), Kẻ mắc chứng điên (1992), Phố Hoài (2020). Chủ đề xuyên suốt trong các sáng tác của nhà văn là thân phận con người, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.

Nhà văn Trần Thị Trường (giữa) ở lễ trao giải sáng 15/12. Ảnh: Thúy Tình

Tác giả Trần Thị Trường sinh tại Tuyên Quang, được biết đến từ thập niên 1990 với những trang văn về nội tâm phụ nữ, truyền tải tiếng nói, suy nghĩ thầm kín của họ. Ngoài viết lách, bà am hiểu về lý luận âm nhạc, phê bình văn học. Sau khi nghỉ hưu, bà tập trung hơn cho lĩnh vực hội họa, vẽ theo trường phái hiện thực kết hợp ấn tượng. Năm 2019, bà tổ chức triển lãm mỹ thuật đầu tiên. Dù tham gia nhiều lĩnh vực, tác giả dành đam mê lớn nhất cho văn chương.

Tại sự kiện, Hội Nhà văn Hà Nội trao ba giải thưởng cho ba tác phẩm thuộc thể loại thơ, văn xuôi, văn học dịch được xuất bản từ ngày 1/10/2024 đến 30/9 năm nay.

Với thơ, ban tổ chức vinh danh tập Đi về phía mặt trời (2024) của tác giả Lê Cảnh Nhạc. Ấn phẩm được đánh giá cao nhờ giàu chất trữ tình và triết lý nhân văn, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, con người. Giải văn xuôi thuộc về tập truyện ngắn Thị trấn cá bông (2025) của Đinh Phương, nội dung khắc họa những người lặng lẽ sống với các cảm xúc khó gọi tên.

Giải văn học dịch dành cho tập thơ song ngữ Nga - Việt Những cơn bão tuyết, do Thái Xuân Nguyên dịch, tuyển chọn 100 bài tiêu biểu của nhà thơ người Nga Sergey Yesenin, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (1925-2025).

Dịp này, Hội Nhà văn Hà Nội quyết định kết nạp 38 tác giả đủ tiêu chuẩn, trong đó hai người thuộc lĩnh vực văn xuôi, hai tác giả cho văn học dịch và 34 cây bút của lĩnh vực thơ.

