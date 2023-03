Nhà văn thắng giải Nobel Kenzaburo Oe qua đời

Nhật BảnTác giả từng đoạt Nobel Văn học năm 1994 - Kenzaburo Oe - qua đời ở tuổi 88.

Ngày 13/3, Japantimes đưa tin nhà xuất bản Kodansha thông báo Kenzaburo Oe mất hôm 3/3 do tuổi cao sức yếu, gia đình tổ chức đám tang kín đáo.

Kenzaburo Oe là một trong những tiểu thuyết gia đương đại hàng đầu Nhật Bản, là người Nhật thứ hai đoạt giải Nobel Văn học, sau Kawabata. Ông được Viện Hàn lâm Thụy Điển vinh danh năm 1994 nhờ hàng loạt tác phẩm giàu tính nhân văn, trong đó có cuốn A Personal Matter (Một nỗi đau riêng). Sách viết về thảm kịch Hiroshima, đồng thời nói về hành trình chữa lành của chính con trai ông - Hikari Oe, người bị khiếm khuyết não bẩm sinh, sau này trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Ủy ban Nobel ca ngợi ông là người đã tạo ra "một thế giới giàu hình ảnh hư cấu, nơi đó cuộc sống và những câu chuyện tưởng tượng hòa quyện để tạo nên một bức tranh đảo lộn về con người trong tình trạng khó khăn hiện nay".

Kenzaburo Oe nhận giải Nobel Văn học năm 1994. Ảnh: Kyodo

Nhà văn sinh năm 1935 tại ngôi làng nằm sâu trong rừng của tỉnh Ehime. Ông là con trai thứ ba trong gia đình có bảy người con. Dòng họ ông hiếm người từng ra khỏi làng. Từ nhỏ, Kenzaburo Oe biết đến Thế chiến thứ hai, vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945 qua lời kể của bà, mẹ.

Kenzaburo Oe phát biểu tại một cuộc mít tinh phản đối việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân ở Tokyo, tháng 6/2012. Ảnh: Reuters

Năm 1957, ông trở thành sinh viên ngành văn học Pháp ở Đại học Tokyo, ra mắt văn đàn với truyện ngắn Lavish are the Dead, mô tả cuộc sống sinh viên ở thủ đô dưới sự chiếm đóng của quân đội Mỹ, đăng trên tạp chí văn học Bungakukai.

Ông đã giành giải Akutagawa cho truyện ngắn The Catch năm 1958. Các tác phẩm nổi tiếng khác của ông gồm Nip the Buds, Shoot the Kids, The Silent Cry và Hiroshima Notes. Ông tham gia nhiều hoạt động đấu tranh cho hòa bình, chống vũ khí, năng lượng hạt nhân.

Hà Thu (theo JP Times)