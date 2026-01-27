Nhà Trắng tuyên bố không lùi bước khi truy quét nhập cư ở Minnesota

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump không muốn thấy người dân bị thương hay thiệt mạng trên đường phố Mỹ, nhưng sẽ không khoan nhượng trong nỗ lực truy quét nhập cư.

"Hãy làm rõ bối cảnh dẫn đến sự việc hôm 24/1. Thảm kịch xảy ra do sự phản kháng cố ý và thù địch từ các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Minnesota suốt nhiều tuần qua", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 26/1 nói tại họp báo, đề cập vụ đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ Alex Pretti trong lúc đang tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư ở thành phố Minneapolis cuối tuần trước.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 26/1. Ảnh: Reuters

Leavitt khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ "không bao giờ lùi bước khi thực hiện lời hứa trục xuất những tội phạm nhập cư trái phép hung hãn để giúp nước Mỹ an toàn trở lại, đồng thời hoan nghênh mọi nỗ lực hợp tác trong vấn đề này".

Thư ký báo chí Nhà Trắng kêu gọi các lãnh đạo chính trị tại Minnesota giao những người nhập cư trái phép đang bị giam cho chính quyền liên bang, cùng với bất kỳ người nhập cư trái phép nào đang có lệnh truy nã hoặc tiền án tiền sự để trục xuất ngay lập tức.

Bà cho biết thêm Tổng thống Trump muốn quốc hội ngay lập tức thông qua luật chấm dứt các chính sách mà một số "thành phố trú ẩn" đang áp dụng nhằm bao che những người vượt biên không giấy tờ.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis Khoảnh khắc người đàn ông bị đặc vụ liên bang bắn ở Minneapolis, bang Minnesota, hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Video tại hiện trường đã bác bỏ thông tin từ chính quyền Trump cho rằng các đặc vụ nhập cư nổ súng tự vệ khi nam y tá Pretti cầm súng ngắn tiến lại gần họ. Hình ảnh cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại, không phải súng, khi bị các đặc vụ quật ngã. Video cũng ghi lại cảnh các sĩ quan tước một khẩu súng dắt gần thắt lưng của Pretti sau khi anh đã bị khống chế, ngay trước lúc họ nổ súng bắn chết anh. Pretti là người sở hữu súng có giấy phép.

Minneapolis tháng qua xảy ra hai vụ nổ súng chết người liên quan đến các đặc vụ đang truy quét người nhập cư. Vụ đầu tiên xảy ra ngày 7/1 khi nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết Renee Nicole Good, công dân Mỹ 37 tuổi, trong cuộc chạm trán tại khu dân cư phía nam Minneapolis. Vụ nổ súng gây ra cái chết của Pretti là vụ thứ hai.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ đã phản đối quyết liệt việc chính quyền Trump tăng cường điều động đặc vụ nhập cư đến Minnesota, cho rằng nó gây nguy hiểm tới an ninh công cộng. Nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn cũng đã diễn ra nhằm phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư ở bang này, bất chấp thời tiết giá rét.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)