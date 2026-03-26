Nhà Trắng từ chối để Elon Musk trả lương cho nhân viên an ninh sân bay

Nhà Trắng từ chối đề xuất trả lương cho 50.000 nhân viên TSA do Elon Musk đưa ra, cho rằng tắc nghẽn ngân sách sẽ sớm được giải quyết.

"Chúng tôi rất biết ơn đề nghị hào phóng của Elon. Tuy nhiên, điều này sẽ đặt ra những thách thức pháp lý rất lớn, do ông ấy đang liên quan đến nhiều hợp đồng với chính phủ liên bang", phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết hôm 25/3.

Phát biểu được đưa ra khi quan chức Nhà Trắng nhắc đến đề nghị của tỷ phú Elon Musk về hỗ trợ chi tiêu công, trong đó ông tỏ ý sẵn sàng trả lương cho khoảng 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) trong thời gian Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa một phần.

Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP

"Cách nhanh nhất để bảo đảm trả lương cho nhân viên TSA, cũng như toàn bộ nhân sự Bộ an ninh Nội địa, là phe Dân chủ đồng ý phê duyệt ngân sách cho cơ quan này", bà Jackson nói thêm.

CBS trước đó cũng dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề lưu ý rằng tỷ phú Mỹ đang có nhiều hợp đồng với chính phủ, khiến động thái trả lương cho nhân viên TSA có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Theo Washington Post, Musk và các công ty của ông đã nhận ít nhất 38 tỷ USD từ các hợp đồng, khoản vay, trợ cấp và ưu đãi thuế của chính phủ Mỹ trong nhiều năm qua.

Giới chức liên bang Mỹ cũng tự tin rằng tình trạng chính phủ đóng cửa một phần vì bế tắc trong phê duyệt chính sách sẽ sớm kết thúc.

Thượng viện Mỹ dường như đang tiến gần tới thỏa thuận cấp ngân sách cho phần lớn Bộ An ninh Nội địa. Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết đã đưa ra đề xuất với đảng Dân chủ và kỳ vọng tháo gỡ nút thắt vào cuối tuần này.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ngừng hoạt động hơn một tháng do bế tắc ngân sách. Hàng chục nghìn nhân sự, trong đó có khoảng 50.000 nhân viên TSA, phải làm việc mà không được trả lương. Đây là lực lượng được coi là lao động thiết yếu, vẫn phải duy trì hoạt động tại các sân bay trên toàn quốc.

Hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay John F. Kennedy, New York, ngày 22/3. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump và một số nghị sĩ lưỡng đảng ban đầu ủng hộ ý tưởng của Elon Musk, cho rằng đó là "điều tuyệt vời".

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đề xuất này khó khả thi do vướng Đạo luật Chống thâm hụt Ngân sách, vốn cấm cơ quan liên bang chi tiêu ngoài phần ngân sách đã được quốc hội Mỹ phê duyệt. Các khoản tài trợ tư nhân nếu được nhận cũng phải chuyển về Bộ Tài chính Mỹ và không thể sử dụng nếu chưa có đạo luật phân bổ.

Tình trạng thiếu ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa đang gây tác động nghiêm trọng tới hoạt động hàng không tại Mỹ. Hơn 480 nhân viên soi chiếu đã nghỉ việc kể từ khi khủng hoảng bắt đầu, trong khi nhiều người xin nghỉ do khó khăn tài chính. Một số sân bay ghi nhận tỷ lệ vắng mặt cao, khiến thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài hàng giờ.

Thanh Danh (Theo CBS, Reuters)