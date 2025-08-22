Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào Quốc khánh và VnExpress Marathon

Khu vực dải phân cách đường Trần Phú được trang trí rực rỡ cờ Tổ quốc và cờ Đảng, pano chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.
Nổi bật nhất trên đường ven biển là Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa ở 46 Trần Phú (nay là trụ sở tạm của UBND tỉnh) được trang trí cờ tổ quốc ở ngoài khuôn viên, mang đến không khí vui tươi, thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách.
Dịp này, runner từ khắp nơi đổ về tham dự VnExpress Marathon Libera Nha Trang, không khí càng trở nên sôi động.
Đối diện trung tâm hội nghị tỉnh là Quảng Trường 2 tháng 4, điểm nhấn cột cờ Tổ Quốc. Đây là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, các buổi chào cờ được diễn ra hàng tuần, góp phần tuyên truyền, giáo dục các truyền thống tốt đẹp đến người dân.
Quảng trường cũng là địa điểm xuất phát giải chạy VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 sáng 24/8.
Khu vực cổng chào gần tháp Trầm Hương được trang trí cờ Tổ quốc nổi bật trên dòng biểu ngữ, cánh hoa, chim yến.
Cờ Tổ quốc tung bay trên cầu Trần Phú, nơi đây là khu vực có lượng xe đông tại tuyến đường ven biển Nha Trang và cũng là một phần trong lộ trình đường đua VnExpress Marathon.
Một quán cafe trên đường Trần Phú trang trí rực rỡ màu cờ Tổ Quốc. Tại đây, chủ quán bày biện các là cờ đủ kích thước treo khắp không gian của quán, phục vụ khách đến check-in.
Trung tâm thương mại trang trí cờ đỏ sao vàng 'dày đặc' ở lối ra vào, điểm nhấn là một lá cờ to ở cửa chính đầy nổi bật. Quang Huy, runner từ Lâm Đồng đến dự giải, cảm thấy không khí dịp lễ Quốc Khánh đang "ngập tràn" khắp Nha Trang. "Du lịch kết hợp chạy bộ cận lễ Quốc Khánh lần này mang cho tôi cảm giác vô cùng tích cực, phấn khởi. Tôi sẽ cùng gia đình đi chạy, ăn đặc sản địa phương, thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật trong dịp lễ này", Huy nói
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết dịp lễ 2/9 lần này, trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động lớn như lễ khởi công 4 dự án trọng điểm; tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp. Các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thể thao như giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á; giải chạy VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025; ngày hội công nghệ số...
Hưởng ứng đại lễ Quốc khánh và chào đón runner khắp nơi về dự VnExpress Marathon, CLB chủ nhà Nha Trang Runners cũng tổ chức buổi làm nóng đặc biệt trước giải. Gần 100 thành viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng, chạy thử một phần cung đường, sáng 24/8.
"Chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn bè runner khắp nơi một hình ảnh Nha Trang năng động, sống khỏe mạnh và tràn đầy niềm tự hào khi cận kề ngày lễ lớn của đất nước", anh Nguyễn Đình Sớm, thành viên Ban quản trị CLB, cho biết.
Bùi Toàn - Lan Anh