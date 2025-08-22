Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào Quốc khánh và VnExpress Marathon

Nổi bật nhất trên đường ven biển là Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa ở 46 Trần Phú (nay là trụ sở tạm của UBND tỉnh) được trang trí cờ tổ quốc ở ngoài khuôn viên, mang đến không khí vui tươi, thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách.

Dịp này, runner từ khắp nơi đổ về tham dự VnExpress Marathon Libera Nha Trang, không khí càng trở nên sôi động.