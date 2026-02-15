Nhà Trắng gây chú ý với loạt thiệp Valentine 'đá xoáy'

Nhà Trắng đăng các mẫu thiệp Valentine trên mạng xã hội, nhắc đến các vấn đề như Greenland, chiến dịch truy quét nhập cư theo phong cách châm biếm.

Những mẫu thiệp được đăng trên tài khoản X của Nhà Trắng vào ngày 14/2, mở đầu bằng hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị còng tay và bịt mắt sau chiến dịch đột kích ở Caracas ngày 3/1. Tấm thiệp được thiết kế theo phong cách cổ điển với dòng chữ "Em đã bắt được trái tim tôi".

Một thiệp mừng khác sử dụng ảnh Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen thuộc đảng Dân chủ gặp gỡ Kilmar Abrego Garcia, người từng bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ và chuyển đến nhà tù ở El Salvador.

Dòng chữ trong mẫu thiệp viết: "Tình yêu của anh dành cho em mạnh như tình yêu của đảng Dân chủ dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Anh sẽ bay 1.537 dặm để được ngồi uống nước với em".

Mẫu thiệp có hình ảnh Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen gặp gỡ Kilmar Abrego Garcia. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà Trắng cũng "đá xoáy" vấn đề Greenland, điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ và châu Âu. Một mẫu thiệp mừng Valentine được thiết kế với bản đồ khu vực Bắc Đại Tây Dương và hòn đảo tự trị của Đan Mạch, được đặt giữa khung hình trái tim, kèm lời ngỏ: "Đã đến lúc xác định mối quan hệ mập mờ của chúng ta".

Mẫu thiệp nhắc đến Greenland. Ảnh: Nhà Trắng

Một tấm thiệp khác với thông điệp "Đừng bắt tôi phải vất vả để có được tình yêu của em" cũng gây chú ý, khi đăng ảnh Ngoại trưởng Marco Rubio trông không thoải mái trong cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm ngoái.

Hình ảnh Ngoại trưởng Rubio trong cuộc họp đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội, được chế thành nhiều phiên bản ông Rubio mang các kiểu trang phục khác nhau để ám chỉ tình trạng ông đang phải kiêm nhiệm cùng lúc nhiều chức vụ trong chính quyền, bao gồm ghế Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia.

Mẫu thiệp có hình Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: Nhà Trắng

Tài khoản X của Nhà Trắng sau đó vài tiếng đăng thêm hai ảnh thiệp Valentine đều mang thông điệp gắn với Tổng thống Trump. Một thiệp mang dòng chữ "Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này: Trái tim tôi", tương tự với câu kết thúc trong nhiều thông cáo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social.

Thiệp mừng 14/2 còn lại gồm nhiều hình ảnh trái tim, kèm theo 3 thông điệp: Tình yêu, MAGA và "Bố đã về nhà", dường như nhắm đến nhóm cử tri trung thành của Tổng thống Trump.

Loạt thiệp đã khiến mạng xã hội chia rẽ. Người ủng hộ cho rằng đây là cách trêu đùa đối thủ lẫn ca ngợi thành tựu một cách hài hước, trong khi phe chỉ trích cho rằng việc tận dụng ngày gắn với tình yêu để gửi thông điệp quân sự hay tham vọng lãnh thổ là không phù hợp với vị thế của Nhà Trắng.

Thanh Danh (Theo India Today, SCMP, NY Post)