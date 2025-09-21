Nhà tôi từng có người nhảy lầu, có buộc phải nói với khách mua?

Tôi mua nhà cách đây 26 năm, với giá thấp hơn giá thị trường và các căn tương tự trong khu, vì chủ cũ nhảy lầu vì nợ nần rồi qua đời.

Nói rõ hơn, tôi đã mua ngôi nhà này khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Quá khứ của ngôi nhà chưa bao giờ làm tôi bận tâm.

Sau khi chuyển đến, tôi đã nâng cấp phòng tắm, nhà bếp và trang trí lại toàn bộ vì tôi luôn nghĩ mình sẽ sống lâu dài ở đó và thực tế, đúng là như vậy. Nhưng hiện con cái đã khôn lớn, học hành định cư nước ngoài. Vợ chồng tôi cũng đã nghỉ hưu, không còn nhu cầu ở lại thành phố sầm uất này nữa mà muốn chuyển về nơi vắng vẻ, yên tĩnh an hưởng tuổi già.

Hiện tại, tôi cần bán nhà để chuyển đến nơi ở phù hợp hơn với nhu cầu tương lai. Nhưng tôi e ngại, câu chuyện không may của chủ cũ có thể khiến căn nhà vốn rất đẹp và ở vị trí đắc địa, sẽ khó tìm chủ mới, và cũng bị hạ giá rất nhiều. Suy cho cùng không phải gia đình nào cũng vô ưu như chúng tôi.

Xin hỏi tôi có bắt buộc phải đề cập đến lịch sử của ngôi nhà khi rao bán không? Tôi có thể bị xử lý, khiếu kiện nếu bán nhà mà không cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua không? Pháp luật nước ta đang quy định việc này thế nào, xin được luật sư tư vấn.

Độc giả Duy Phúc

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn