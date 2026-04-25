Nhà thờ Tắc Sậy - nơi lưu dấu cuộc đời linh mục Trương Bửu Diệp

Trung tâm hành hương Tắc Sậy nằm tại xã Phong Thạnh, ven kênh Cà Mau – Bạc Liêu, giữa cánh đồng lúa. Họ đạo được lập tháng 6/1925, cha sở đầu tiên là Phalô Trần Minh Kính. Nhà nguyện ban đầu dựng bằng cây lá trên đất ông Ba Thái.
Tháng 3/1930, linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp về nhận nhiệm sở, xây nhà nguyện mới, mở rộng mục vụ. Ngày 12/3/1946, ông bị sát hại. Sau đó nhà thờ bị đốt, giáo dân ly tán.
Giai đoạn 1952–1956, họ đạo dần khôi phục; năm 1963 xây nhà thờ kiên cố (rộng 10 m, dài 32 m).
Khuôn viên nhà thờ có diện tích khoảng 20.000 m2. Hiện có 4 tòa nhà chính, trong đó có khu lưu trú cho giáo dân ở xa với sức chứa khoảng 600 khách.
Nơi đây đã nhiều lần tu sửa. Cuối thế kỷ 20, khuôn viên tiếp tục được mở rộng, xây nhà xứ, nhà cộng đoàn và các công trình phụ trợ. Đến năm 2000, họ đạo có hơn 1.200 giáo dân với 5 khu giáo và 22 tu sĩ phục vụ.
Nhà thờ chính nằm ở trung tâm với thiết kế 3 tầng.
Công trình nổi bật với mặt tiền ốp đá màu vàng nâu, tháp chuông cao phía trước gắn thánh giá trắng, mái cong cách điệu. Phía trước là quảng trường rộng, hai cầu thang đối xứng dẫn lên tầng chính.
Cạnh nhà thờ chính là nhà mộ, nơi an nghỉ của linh mục Trương Bửu Diệp.
Công trình được xây dựng khang trang. Tầng trệt là nơi đặt phần mộ linh mục để giáo dân thuận tiện viếng thăm, cầu nguyện.
Ông Mai Văn Dũng, ở phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, cho biết hằng năm đều cùng gia đình đi đến viếng linh mục. Tuy đường sá xa xôi nhưng gia đình rất mong muốn đến trả lễ và cầu mong những điều tốt lành.
Khu đất khoảng 5 ha đối diện nhà thờ dự kiến tổ chức Thánh lễ tuyên phong Chân phước ngày 2/7, có thể đón khoảng 100.000 giáo dân.
Tại đây sẽ lắp lễ đài chính, hệ thống màn hình lớn và bố trí khoảng 10.000 chỗ ngồi cho linh mục, tu sĩ, khách mời.
Chân phước (Á Thánh) là danh hiệu Công giáo Rôma dành cho người đã qua đời, được công nhận sống thánh thiện và có khả năng chuyển cầu; là bước thứ ba trong tiến trình phong thánh: Tôi tớ Chúa - Đấng đáng kính - Chân phước - Hiển thánh.
Chúc Ly