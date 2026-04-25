Nhà thờ Tắc Sậy - nơi lưu dấu cuộc đời linh mục Trương Bửu Diệp

Trung tâm hành hương Tắc Sậy nằm tại xã Phong Thạnh, ven kênh Cà Mau – Bạc Liêu, giữa cánh đồng lúa. Họ đạo được lập tháng 6/1925, cha sở đầu tiên là Phalô Trần Minh Kính. Nhà nguyện ban đầu dựng bằng cây lá trên đất ông Ba Thái.

Tháng 3/1930, linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp về nhận nhiệm sở, xây nhà nguyện mới, mở rộng mục vụ. Ngày 12/3/1946, ông bị sát hại. Sau đó nhà thờ bị đốt, giáo dân ly tán.

Giai đoạn 1952–1956, họ đạo dần khôi phục; năm 1963 xây nhà thờ kiên cố (rộng 10 m, dài 32 m).