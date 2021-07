Nhà thám hiểm dòng sông sôi Amazon giao lưu với học viên Apollo English

Học viên Apollo English vừa có buổi giao lưu trực tuyến cùng nhà thám hiểm National Geographic - Andrés Ruzo Bio về hành trình khám phá thế giới.

Hội thảo trực tuyến "Overcome challenges with the power of perspective - Thử thách lớn khôn cùng nhà thám hiểm" nằm trong chuỗi những hoạt động của Apollo English với National Geographic Learning.

Hoạt động nhằm giúp học viên tiếp xúc với các diễn giả tài năng và truyền cảm hứng đến từ nhiều quốc gia, qua đó khơi dậy trong các em sự tò mò về thế giới xung quanh, chủ động học hỏi khám phá và sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tế.

Andrés Ruzo Bio là nhà thám hiểm đầu tiên tìm ra dòng sông sôi (The boiling river) tại Amazon. Anh cũng là diễn giả Ted Talk, tác giả Ted Book, nhà khoa học và là đại sứ thương hiệu của National Geographic tại hơn 300 sự kiện lớn nhỏ.

Theo ông Ryan Chu, Giám đốc đào tạo cấp cao Apollo English, hội thảo diễn ra tốt đẹp nhờ lối kể chuyện lôi cuốn của diễn giả khi các em được lắng nghe những câu chuyện về dòng sông sôi Amazon. ông Ryan Chu cho rằng giản cách xã hội cũng không thể làm niềm yêu thích học tập của các em giảm nhiệt, và cho rằng thử thách sẽ giúp các em lớn khôn khi có cách tiếp cận đúng đắn.

"Thế giới đang phải đối diện với quá nhiều thách thức nhưng thay đổi thế giới, thay đổi Việt Nam theo chiều hướng tích cực hơn là điều hoàn toàn có thể nếu các em luôn sẵn sàng học hỏi", ông Ryan Chu khẳng định.

Hội thảo trực tuyến thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh với hàng nghìn lượt đăng ký tham dự.

Chia sẻ thêm về học viên của trung tâm, ông Ryan Chu cho biết, không quá ngạc nhiên khi học viên của trung tâm từng chia sẻ các em muốn trở thành một nhà thám hiểm, một nhà khoa học. ông tin rằng chỉ khi được học tập cùng niềm cảm hứng các em mới có thể phát huy hết điểm mạnh của mình và chủ động học tập. "Hơn một môn học, tiếng Anh cần phải là một phần của cuộc sống!", ông nói.

Hội thảo giao lưu với nhà thám hiểm National Geographic được Apollo English tổ chức hàng năm với đa dạng chủ đề như: khoa học, nhiếp ảnh, động vật hoang dã, đại dương...

Thế Đan