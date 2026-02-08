Nhà sưu tập ở Hà Nội mất trọn bộ tranh 17 tỷ đồng vào tay kẻ lừa đảo

Tin lời kẻ lừa đảo nói có "người anh quyền lực" muốn mua trọn bộ, ông Trần giao 277 bức tranh sưu tầm suốt 20 năm để hắn đi bán.

Trần Tuấn Anh, 48 tuổi, trú phường Cửa Nam, Hà Nội và Nguyễn Thị Huệ, 37 tuổi, trú tỉnh Lào Cai vừa bị TAND Hà Nội tuyên 14 năm và 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hôm 6/2.

Trong vụ lừa mua tranh, nạn nhân là ông Trần, trú phường Trần Hưng Đạo (cũ), Hà Nội, nhà sưu tầm tranh có giá trị cao của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới.

Tháng 3/2023, ông Trần có ý định bán bộ sưu tập 277 bức tranh. Thông qua các mối quan hệ quen biết xã hội, Tuấn Anh làm quen với ông. Sau khi tìm được nơi tiêu thụ, Tuấn Anh nói dối có một "người anh" làm việc trong Chính phủ đam mê sưu tập tranh, có thể mua toàn bộ.

Đạt được thoả thuận với một chủ cửa hàng tranh ở Nghi Tàm, Tuấn Anh nói dối ông Trần là "người anh" muốn xem trước một vài bức để kiểm tra chất lượng và giá trị trước khi chốt mua.

Nhà sưu tập tranh đồng ý và ngày 28/3/2023 đã chuyển 22 bức cho Tuấn Anh. Sau khi kiểm tra, chủ cửa hàng đồng ý mua và chuyển 32 triệu đồng cho Tuấn Anh.

Bản án nêu, Tuấn Anh tiếp tục nói với ông Trần là "người anh" sẽ lấy cả bộ với giá cao. Khi ông Trần nói số tranh đã được sưu tầm qua 20 năm, tổng tiền mua khoảng 17 tỷ đồng, Tuấn Anh đáp "người anh" sẽ mua với giá đó.

Trong khi đó, Tuấn Anh chốt giá với chủ cửa hàng ở Nghi Tàm chỉ 1,1 tỷ đồng cho 255 bức. Ngày 4/4/2023, chủ cửa hàng chuyển 500 triệu đồng cho Tuấn Anh và thỏa thuận khi nhận hết sẽ trả nốt.

Sau khi nhận tiền, Tuấn Anh nói với ông Trần là "người anh" đồng ý mua nhưng phải nhận đủ tranh mới thanh toán 17 tỷ đồng. Nhà sưu tầm đồng ý.

Hôm sau, ông chuyển đủ 255 bức. Tuấn Anh giao hết cho cửa hàng song họ chỉ trả 777 triệu đồng do ban đầu quảng cáo có 300 bức, thực tế chỉ 255. Tuấn Anh đồng ý với giá này.

Do không nhận được tiền từ Tuấn Anh, nhà sưu tập có đơn tố cáo với nhà chức trách vào tháng 6 cùng năm.

Tiền bán tranh, Tuấn Anh khai đã tiêu hết.

Cơ quan điều tra đã làm việc với Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh, song hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để định giá tác phẩm.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của - Sở Tài chính Hà Nội cũng từ chối định giá 277 bức tranh.

Chủ cửa hàng tranh và những người mua đều không biết đó là tài sản do Tuấn Anh phạm tội mà có. Do vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại cơ quan điều tra, ông Trần trình bày tổng tiền mua 277 bức tranh là 17 tỷ đồng, thời gian mua đã lâu nên không cung cấp được chứng từ hay nhân thân của các họa sĩ. Do vậy, cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ để làm rõ.

Ngoài hành vi trên, Tuấn Anh còn đồng phạm Nguyễn Thị Huệ chiếm đoạt của một gia đình hơn 1,1 tỷ đồng khi lừa "chạy án" treo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Năm 2019, Trần Tuấn Anh còn "nổ" quen biết nhiều người trong UBND TP Hà Nội để lừa 400 triệu đồng của một cặp vợ chồng có nhu cầu làm sổ đỏ cho mảnh đất rộng 170 m2 tại phường Tây Hồ.

Hải Thư