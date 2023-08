Nhà sư Nhật Bản thích trang điểm, mang giày cao gót

Năm 2015, Kodo Nishimura tham gia các buổi nói chuyện về Phật giáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Đại học Yale và Đại học Stanford. Trong cuốn This Monk Wears Heels: Be Who You Are (Vị hòa thượng này mang giày cao gót: Hãy là chính mình) xuất bản năm 2022, nhà sư viết: "Tôi đã nhận thức mạnh mẽ về việc không có gì là sai trái khi trang điểm hay cởi mở chuyện mình là người đồng tính, sau khi chứng kiến cách mọi người sống là chính họ trên đất Mỹ". Ảnh: Nylon