Nhà siêu mỏng mọc lên sau dự án mở đường ở Hà Nội

Dự án nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng dài 470 m đã hoàn tất giải phóng mặt bằng ngày 31/3. Sau khi mở rộng, nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện. Trong ảnh là căn nhà hình dạng méo mó, phần đầu hẹp nhất chưa tới một mét, không thể sử dụng.
Một căn nhà khác bị cắt gần hết diện tích, mặt tiền còn khoảng 3 m, sâu khoảng 2 m, phần diện tích còn lại chỉ vừa đủ bố trí một nhà vệ sinh ở tầng hai.
Dãy 5 căn nhà số 133 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, dài khoảng 20 m, sâu khoảng 1-2 m, được quây tôn, đóng kín cửa, phía trước đang hoàn thiện vỉa hè. Trước đó tháng 11/2024, quận Thanh Xuân cũ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng sau nhiều năm vướng mắc.
Đoạn đường Nguyễn Tuân được mở rộng dài 720 m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.
Vành đai 2,5 đoạn qua hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, phía giáp phố Định Công, xuất hiện hàng chục ngôi nhà có mặt tiền từ 2 đến 15 m nhưng chiều sâu chưa đến một mét.
Căn nhà số 164 phố Định Công có mặt tiền khoảng 4 m, sâu hơn một m, được quây tôn, mở cửa hàng sửa chữa quần áo. Nhà xây hai tầng, lắp điều hòa ở tầng hai. Từ vỉa hè vành đai 2,5 có thể nhìn xuyên qua ba căn nhà, thấy xe cộ lưu thông trên phố Định Công.
Dự án vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1 dài khoảng 1,6 km, tổng đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, đã thông xe ngày 10/2.
Diện tích tầng một hầu như không còn, bể nước sinh hoạt và nhà vệ sinh được chuyển lên gác mái; xung quanh quây bằng tôn, lợp tôn cách nhiệt.
Cách đó khoảng 100 m, căn nhà gần số 216 phố Định Công có diện tích khoảng 10 m2, chủ nhà dựng cửa sắt trên khoảng một nửa diện tích.
Hầu hết các căn nhà siêu mỏng, siêu méo được xây dựng trên phần đất thừa sau khi triển khai dự án. Do không đủ diện tích để cấp phép xây dựng, các nhà phần lớn làm tạm bợ.
Dãy nhà có mặt tiền khoảng 15 m, vỉa hè rộng hơn 7 m, nhưng chiều sâu chỉ khoảng 0,5 m nằm sát vành đai 2,5. Hiện khu vực này được quây tôn, khóa cửa.
Cách đó hơn 7 km, tại đầu tổ dân phố 30, phường Cầu Giấy, một ngôi nhà trên vành đai 2,5 sau giải phóng mặt bằng chỉ còn khoảng 10 m2.
Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km. Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, khu vực trước Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xuất hiện nhiều ngôi nhà có diện tích nhỏ, mặt tiền hẹp. Một ngôi nhà cao 4 tầng, mặt tiền gần 3 m đang được phủ bạt, che chắn để hoàn thiện.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội, các nhà siêu mỏng, siêu méo xây dựng trước năm 2005, nếu toàn bộ hoặc một phần công trình phù hợp quy hoạch, vẫn được phép tồn tại theo hiện trạng.
Nhà có diện tích dưới 15 m2, hoặc có chiều rộng mặt tiền hay chiều sâu nhỏ hơn 3 m, không được phép xây dựng. Với nhà có diện tích từ 15 m2 đến dưới 40 m2, nếu chiều rộng mặt tiền và chiều sâu từ 3 m trở lên, được phép xây dựng không quá hai tầng.
Hoàng Giang