Nhà sáng lập FWD Digital: 'Học để tái định vị doanh nghiệp'

Chị Đinh Đoàn Thị Cẩm Sương, nhà sáng lập FWD Digital, theo học MBA để tái định vị tư duy lãnh đạo, hướng đến xây dựng nội lực và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Theo chị, cốt lõi của nội lực nằm ở tư duy người lãnh đạo. Doanh nghiệp có thể tăng tốc khi tận dụng cơ hội thị trường, nhưng để phát triển bền vững, sức mạnh cần được xây dựng từ nội lực.

Ngày 15/3, chị Đinh Đoàn Thị Cẩm Sương cùng 58 học viên cao học ngành Thạc sĩ MBA - Quản trị Công nghệ, thuộc Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác UEH, tham gia chương trình Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 tại Đài Loan, Trung Quốc. Đây là hoạt động học thuật thuộc học phần "Chuyên đề: Đề án kinh doanh thực tiễn", kết hợp giữa đào tạo và trải nghiệm tại các trường đại học, doanh nghiệp và khu công nghệ.

Nhà sáng lập FWD Digital cùng đoàn MBA UEH trong Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 tại Đài Loan. Ảnh: FWD Digital

Chia sẻ về hành trình học tập, chị Cẩm Sương cho biết, việc theo học chương trình MBA xuất phát từ nhu cầu nâng cấp tư duy quản trị khi doanh nghiệp phát triển và môi trường kinh doanh biến động nhanh.

"Trước đây, việc vận hành phần lớn dựa trên kinh nghiệm thực tế. Khi thị trường thay đổi nhanh, đặc biệt dưới tác động của công nghệ, tôi nhận ra cần hệ thống lại cách tiếp cận, không chỉ ở góc độ truyền thông mà ở toàn bộ cách doanh nghiệp vận hành", chị nói thêm.

Theo nhà sáng lập FWD Digital, quá trình học giúp hệ thống lại kiến thức và mở ra góc nhìn khác. Thay vì giải quyết từng bài toán riêng lẻ, chị bắt đầu nhìn doanh nghiệp như một hệ thống, trong đó mọi hoạt động đều cần được kết nối, đo lường và tối ưu dựa trên dữ liệu.

Trong khuôn khổ chuyến đi, học viên có cơ hội tiếp cận các mô hình doanh nghiệp và khu công nghệ tại Đài Loan, nơi được xem là một trong những trung tâm công nghệ của châu Á. Nhờ đó, chị hiểu cách các doanh nghiệp và hệ thống giáo dục gắn kết chặt chẽ với nhau. Công nghệ không phát triển riêng lẻ, đặt trong hệ sinh thái đồng bộ từ đào tạo, nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn.

Nhà sáng lập FWD Digital cùng GS.TS. Nguyễn Trường Thịnh tại Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026. Ảnh: FWD Digital

Theo chị Cẩm Sương, trải nghiệm này giúp làm rõ vai trò của công nghệ và tri thức trong việc tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Đơn vị hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược, định vị thương hiệu, xây dựng kế hoạch tiếp thị, triển khai truyền thông số, sản xuất nội dung và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, cách tiếp cận của doanh nghiệp đã thay đổi trong những năm gần đây.

"Trước đây, nhiều hoạt động tiếp thị được triển khai rời rạc. Nhưng hiện nay, nếu không vận hành theo một hệ thống thống nhất, rất khó kiểm soát hiệu quả", chị chia sẻ.

Từ đó, FWD Digital từng bước chuyển hướng sang xây dựng hệ thống tiếp thị tổng thể, trong đó các hoạt động được liên kết và vận hành dựa trên dữ liệu. Công ty tôi tập trung vào việc đo lường hiệu quả, theo dõi hành trình khách hàng và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực. Điều này giúp tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả triển khai.

Theo chị, khi các hoạt động được kiểm soát bằng dữ liệu, truyền thông không còn chỉ là chi phí mà trở thành một phần đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh. Nhà sáng lập FWD Digital cũng nhấn mạnh vai trò của chương trình đào tạo trong việc kết nối lý thuyết với thực tiễn.

"Điều tôi đánh giá cao là chương trình không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn tạo điều kiện để học viên tiếp cận môi trường thực tế và đặt lại bài toán doanh nghiệp dưới góc nhìn mới", chị cho biết thêm.

Học viên chương trình Taiwan Academic & Industry Study Tour 2026 tham quan doanh nghiệp và khu công nghệ tại Đài Loan. Ảnh: FWD Digital

Nữ doanh nhân kể lại, sự hỗ trợ của GS.TS Nguyễn Trường Thịnh cùng đội ngũ giảng viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác UEH đã giúp chị định hướng cách tiếp cận vấn đề và chuyển hóa kiến thức vào thực tiễn doanh nghiệp.

Khi thị trường thay đổi nhanh, khả năng thích nghi trở thành yếu tố quan trọng. nhà sáng lập FWD Digital nhận định. "Nếu không liên tục cập nhật, doanh nghiệp rất dễ bị chậm lại. Việc học không còn là lựa chọn mà là một phần trong quá trình phát triển".

Sau chuyến đi Đài Loan, chị Cẩm Sương dự định tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng công nghệ, dữ liệu và vận hành có hệ thống. "FWD Digital có thể khởi đầu từ kinh nghiệm, nhưng để đi xa, chúng tôi xác định cần dựa trên tri thức và sự cải tiến liên tục trong cách vận hành", chị nhấn mạnh.

Thiên Minh