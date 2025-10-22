Nhã Phương ôm bụng bầu dự sự kiện của Lý Thùy Chang

Diễn viên Nhã Phương bế bụng bầu dự buổi ra mắt công nghệ làm đẹp mới của doanh nhân Lý Thùy Chang (sáng lập Viện thẩm mỹ Lavender By Chang) - bà xã diễn viên Chi Bảo, tại khách sạn JW Marriott Sài Gòn, quận 1.
Ở tháng thứ 5 thai kỳ con thứ ba, cô không tăng quá nhiều cân. Người đẹp nói bên cạnh ăn uống đủ chất để nuôi con khỏe mạnh, cô dành nhiều thời gian làm đẹp, ưu tiên công nghệ lành tính, tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.
Trước đó, cô hài lòng với công nghệ Biocell Complex, vết nám mờ hơn hẳn. "Nghe nói công nghệ Nanocell Diamond vừa ra mắt hiệu quả gấp 5 lần, tôi mong chờ được trải nghiệm. Ông xã tôi luôn ủng hộ vợ làm đẹp, nhất là chọn phương pháp phù hợp trong thời gian mang thai", Nhã Phương cho hay.
Ca sĩ Quỳnh Nga diện đầm xuyên thấu đính đá xẻ đùi, nhấn vào chi tiết tua rua.
Ở phần sau đó, ca sĩ khuấy động sân khấu với hai bản remix Let me feel your love tonight và Lalala. Nhiều khách mời khen cô huốn hút khi vừa hát, vừa nhảy, xứng đáng là quán quân Bước nhảy hoàn vũ.
10 năm qua, Quỳnh Nga thường lui tới Lavender By Chang chăm sóc làn da lẫn hình thể. Bước vào độ tuổi U40, cô tìm hiểu thêm phương pháp trẻ hóa. "Sau mùa hè vi vu nhiều nơi, da tôi xỉn màu thấy rõ, xuất hiện nhiều đốm nâu. Sau một buổi trải nghiệm công nghệ mới, làn da tôi trắng sáng, dần đều màu. Cơ mặt được nâng lên, săn chắc tự nhiên", Quỳnh Nga cho hay.
Người mẫu Hà Lê kết hợp sơ mi với chân váy chữ A.
Lệ Quyên diện đầm ôm, phối clutch và sandals đen. Trong khi đó, diễn viên Lâm Bảo Châu chọn phong thái lịch lãm với suit đen, tạo diện mạo đồng điệu khi sánh đôi bạn gái. Cặp sao hút ống kính với nhiều khoảnh khắc tình tứ, quấn quýt trên thảm đỏ.
Lệ Quyên cho biết gần đây cô nhận thấy làn da không còn khỏe mạnh như xưa, lộ dấu hiệu tuổi tác, do đó quyết định cải thiện bằng giải pháp công nghệ cao. "Tôi mới trải nghiệm hai buổi, bất ngờ với hiệu quả của Nanocell Diamond: vết nám mờ nhanh, da săn chắc và mặt thon gọn hơn, thích nhất là nền da rất căng bóng, sáng khỏe", ca sĩ cho hay.
Ở phần giao lưu sau đó, diễn viên Lâm Bảo Châu nói luôn ủng hộ Lệ Quyên làm đẹp, miễn cô vui và tự tin hơn. Anh khen bạn gái da căng bóng, trắng hồng, trẻ ra nhiều tuổi.
Lệ Quyên bên người em thân thiết Lý Thùy Chang. Cả hai chung quan điểm làm đẹp và thời trang.
CEO Lý Thùy Chang chọn đầm trắng đuôi cá, phối ăn ý với clutch chần bông ánh bạc và sandals trắng.
Diễn viên Chi Bảo diện đơn giản đến ủng hộ sự kiện làm đẹp của vợ.
Lý Thùy Chang cho biết dành nhiều tâm huyết để trao đổi hợp tác với hai tập đoàn châu Âu (Sofwave Medical), Mỹ (Fotona), đưa công nghệ Nanocell Dimond về nước. Giải pháp lần đầu ứng dụng kim cương phân tử và năng lượng trẻ hóa tầng sâu, có cơ chế tác động toàn diện vào biểu bì, trung bì, hạ bì, từ đó đẩy lùi nám từ đáy biểu bì, nâng cơ, xóa nhăn.
Tại sự kiện, các bác sĩ, chuyên gia trị nám từ châu Âu, Mỹ trực tiếp tư vấn và lên phác đồ trị liệu cho khách mời. Lavender By Chang còn được nhiều nghệ sĩ khác chọn là điểm làm đẹp "ruột" như ca sĩ Thu Phương, Đan Trường, diễn viên Hồng Diễm...
Dàn sao chụp ảnh lưu niệm ở sự kiện. Từ trái sang: Quỳnh Nga, Lê Hà, CEO Lý Thùy Chang, Nhã Phương và Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu.
Hiếu Châu
Ảnh: Mon, Tiên Nguyễn