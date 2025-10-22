Nhã Phương ôm bụng bầu dự sự kiện của Lý Thùy Chang

Diễn viên Nhã Phương bế bụng bầu dự buổi ra mắt công nghệ làm đẹp mới của doanh nhân Lý Thùy Chang (sáng lập Viện thẩm mỹ Lavender By Chang) - bà xã diễn viên Chi Bảo, tại khách sạn JW Marriott Sài Gòn, quận 1.

Ở tháng thứ 5 thai kỳ con thứ ba, cô không tăng quá nhiều cân. Người đẹp nói bên cạnh ăn uống đủ chất để nuôi con khỏe mạnh, cô dành nhiều thời gian làm đẹp, ưu tiên công nghệ lành tính, tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.