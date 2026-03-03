Nhà phố phủ lớp 'rèm cây' thích ứng khí hậu biển

Ngôi nhà với những khu vườn treo tọa lạc trên một khu đất trong trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Công trình có mặt tiền hướng tây, chịu tác động trực tiếp của nắng chiều và gió biển. Đơn vị thiết kế lựa chọn giải pháp tổ chức nhiều lớp không gian xanh theo chiều đứng, nhằm cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống.