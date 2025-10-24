Nhà phố 100 m2 chốt giao dịch sau một giờ trên sóng livestream

Phiên livestream của Sunshine Group tối 21/10 ghi nhận giao dịch thành công căn nhà phố 100 m2 trị giá 34 tỷ đồng tại Noble Palace Tay Thang Long.

Diễn viên Thu Quỳnh, khách mời đặc biệt của chương trình, cho biết, cô bất ngờ khi chứng kiến giao dịch được chốt trong thời gian ngắn. "Khó tin khi một bất động sản giá trị hàng chục tỷ lại có thể chốt ngay trên sóng livestream, nhưng Noble Palace Tay Thang Long đã hiện thực hoá điều này", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Thu Quỳnh (giữa) lần đầu tiên là khách mời đặc biệt trong livestream NobleGo. Ảnh: Sunshine Group

Gần 400.000 người cùng theo dõi phiên đặt giá căn Grand Shophouse cao 5 tầng, diện tích đất 100 m2, diện tích sàn xây dựng 367 m2 của Noble Palace Tay Thang Long tối 21/10. Căn nhà phố này đã về tay khách hàng tên Tài với mức đặt giá 34 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5,6 tỷ đồng so với giá thị trường, theo Sunshine Group.

Dòng sản phẩm nhà phố 100 m2 chỉ chiếm khoảng 13% tổng quỹ căn của dự án. Trong đó, căn đặt giá đặc biệt hơn nhờ vị trí nằm trên trục đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, đối diện bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Sunshine Hospital.

Những căn nhà phố diện tích lớn, mặt tiền rộng được xem là lựa chọn phù hợp cho mô hình kinh doanh cao cấp như nhà hàng, chuỗi F&B, showroom hay boutique. Ngoài ra, công năng linh hoạt cho phép chủ sở hữu vừa kinh doanh vừa khai thác cho thuê, tạo dòng thu ổn định.

Phối cảnh nhà phố dự án Noble Palace Tay Thang Long. Ảnh: Sunshine Group

Noble Palace Tay Thang Long nằm gần 5 trục đường chính trong bán kính 1 km gồm Tây Thăng Long, quốc lộ 32, vành đai 3.5, vành đai 4 và có trục xuyên tâm dự án là tuyến nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, giúp cư dân kết nối nhanh đến Tây Hồ Tây trong khoảng 15 phút. Khi cầu Thượng Cát dự kiến hoàn thành vào năm 2027, khu vực này sẽ trở thành điểm giao thương trọng yếu giữa trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị all-in-one với hệ thống tiện ích gồm trường quốc tế, bệnh viện nghỉ dưỡng 5 sao, công viên gần 200 ha, quảng trường lễ hội, tổ hợp bể bơi bốn mùa và clubhouse.

Dự án có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Ảnh: Sunshine Group

Ở góc độ công nghệ, Sunshine Group ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp tự động như robot phục vụ, xe điện tự hành, drone vận chuyển cùng nền tảng thương mại điện tử nội khu để tối ưu trải nghiệm cư dân và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Chủ đầu tư cho biết, gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý sở hữu lâu dài đang đồng loạt triển khai theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý IV năm nay, cho phép chủ sở hữu vào ở hoặc khai thác kinh doanh ngay.

Bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital tại Noble Palace Tay Thang Long được khởi công vào tháng 3/2025. Ảnh: Sunshine Group

Diễn viên Thu Quỳnh đánh giá Noble Palace Tay Thang Long hội tụ các yếu tố vị trí, tiện ích và giá trị thực tế, phù hợp cả gia đình lẫn nhà đầu tư.

Sau phiên livestream ngày 21/10, Sunshine Group sẽ tổ chức livestream NobleLive tối 24/10 nhằm tri ân khách hàng và đối tác, đồng thời giới thiệu căn hộ tại Sunshine Legend City.

Song Anh