Nhà phát minh người Việt gia nhập viện khoa học danh giá Mỹ

MỹVới hơn 20 bằng sáng chế về kỹ thuật y sinh, như miếng dán thay mũi tiêm vaccine và thiết bị cấy ghép tự tan, PGS Nguyễn Đức Thành được bầu vào Viện Khoa học và Kỹ thuật Connecticut (CASE).

CASE cuối tuần trước công bố danh sách 36 chuyên gia mới, trong đó có anh Thành – hiện là Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Connecticut. Đây là tổ chức khoa học lớn nhất bang, ra đời từ năm 1976, đóng vai trò tư vấn chiến lược cho chính quyền và ngành công nghiệp ở Connecticut.

Để được kết nạp, ứng viên phải đáp ứng một trong hai tiêu chí: có đóng góp nguyên bản quan trọng trong nghiên cứu/ứng dụng; đạt thành tựu đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới tiên phong.

Theo CASE, anh Thành được chọn vì những nghiên cứu tiên phong về vaccine vi kim tự tăng cường đa liều và vật liệu áp điện có khả năng phân hủy sinh học. Anh cũng góp phần thúc đẩy lĩnh vực kỹ thuật y sinh thông qua các đổi mới về vật liệu sinh học và công nghệ chuyển đổi, giúp cải thiện sức khỏe toàn cầu và củng cố vị thế khoa học của bang.

Cụ thể, trong lĩnh vực vật liệu áp điện phân hủy sinh học, anh Thành biến đổi các polyme (được cấp phép bởi FDA cho rất nhiều ứng dụng cấy ghép) và các axit amin tự nhiên thành những "vật liệu thông minh". Chúng có khả năng chuyển đổi áp lực cơ học thành các tín hiệu điện trị liệu, đồng thời đóng vai trò như các cảm biến và thiết bị phát sóng siêu âm có thể tự tan hoàn toàn trong cơ thể.

Nghiên cứu này đặt nền móng cho phương pháp theo dõi và phục hồi mô/nội tạng hư hỏng bằng năng lượng tự thân, tạo ra một thế hệ thiết bị cấy ghép tạm thời mới, không cần phẫu thuật tháo bỏ, có ý nghĩa thực tiễn lớn trong chấn thương chỉnh hình và chăm sóc vết thương.

PGS. TS Nguyễn Đức Thành. Ảnh: University of Connecticut

Về đưa thuốc qua vi kim, anh Thành đồng sáng chế phương pháp vi chế tạo (SEAL) để tạo ra các hạt vi mô được lập trình thời gian. Anh chuyển đổi ý tưởng này thành các miếng dán da không gây đau đớn, giúp giải phóng nhiều liều vaccine, thay thế hoàn toàn các mũi tiêm, hoặc kháng thể "nhắc lại" chỉ sau một lần dán và không gây đau.

Công nghệ này đã ứng dụng thành công trên miếng dán vaccine Covid-19, miếng dán kháng thể liều cao và các ứng dụng trị liệu ngoài tiêm chủng. Đặc biệt, nó giải quyết rào cản về "chuỗi cung ứng lạnh" nhờ khả năng ổn định dược chất và vaccine ngay trên miếng dán.

Theo CASE, các công trình này có khả năng ứng dụng thực tiễn và tác động cộng đồng rất lớn, thu hút hơn 10 triệu USD hỗ trợ từ chính phủ liên bang và các quỹ tài trợ.

PGS Nguyễn Đức Thành là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Anh tốt nghiệp hệ kỹ sư tài năng ngành Vật lý tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007. Một năm sau, anh nhận học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam – Mỹ (VEF) để học tiến sĩ tại Đại học Princeton, hoàn thành luận án năm 2013.

Anh sau đó theo đuổi chương trình sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), rồi bắt đầu giảng dạy tại Đại học Connecticut năm 2016.

Trong sự nghiệp, anh Thành từng nhận giải thưởng nhà nghiên cứu trẻ tiên phong của Viện Y tế quốc gia Mỹ (năm 2017), top 18 kỹ sư chế tạo trẻ xuất sắc thế giới của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (2018), top 10 nhà sáng chế dưới 35 tuổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương do MIT bình chọn, top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (2019).

Hiện, anh Thành sở hữu hơn 20 bằng sáng chế, là thành viên cao cấp của Viện Hàn lâm các nhà phát minh Mỹ. Anh hướng dẫn hơn 30 nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ, trong đó hơn 10 người Việt Nam.

Anh cũng đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của hai startup là PiezoBioMembrane, Inc. và SingleTimeMicroneedles, Inc., thúc đẩy đưa liệu pháp áp điện phân hủy sinh học và nền tảng vi kim 'tiêm một lần duy nhất' từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng lâm sàng, nhằm sớm mang lại tác động thực tế cho bệnh nhân.

Khánh Linh