Nhà ống hướng tây 'lọc nắng' bằng mặt tiền hai lớp

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất 83 m2 tại TP HCM, thuộc sở hữu của gia chủ là bác sĩ thường xuyên vắng nhà do đặc thù công việc. Vì thế, yêu cầu của gia chủ là không gian ở ổn định, an toàn cho gia đình gồm vợ và hai con nhỏ.
Công trình sử dụng các giải pháp thụ động gồm mặt tiền hai lớp, thông tầng và gió tự nhiên để giảm phụ thuộc vào thiết bị làm mát. Không gian được tổ chức theo hướng ưu tiên sự thông thoáng, ánh sáng và khả năng sử dụng lâu dài cho gia đình.
Mặt tiền công trình được bao bọc bởi lớp gạch bông gió màu trắng, đóng vai trò lớp đệm chống nắng hướng tây. Hệ gạch cho phép ánh sáng và không khí đi qua, đồng thời đảm bảo riêng tư cho không gian bên trong. . Màu trắng cũng gợi liên tưởng đến chiếc áo blouse của người bác sĩ.
Phía sau lớp gạch là hệ cửa kính lớn mở ra ban công, có thể trượt linh hoạt để tăng thông gió tự nhiên. Giải pháp hai lớp giúp cân bằng giữa riêng tư và thông thoáng, hạn chế bức xạ nhiệt trực tiếp.
Ngôi nhà xây trên khu đất có bề ngang 3,8 m, cần bố trí chỗ để ôtô 7 chỗ cùng các không gian chức năng như phòng khách, bếp, phòng ăn và 3 phòng ngủ. Thay vì tối đa hóa diện tích sàn, phương án thiết kế tập trung tạo khoảng trống để cải thiện thông thoáng.
Một khoảng thông tầng lớn được đặt phía sau nhà, kết hợp khu bếp và bàn ăn. Giải pháp này giúp tăng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí cho khu vực sử dụng thường xuyên trong ngày. Không gian bếp vì vậy trở thành điểm nhận sáng chính của công trình.
Cầu thang và các khoảng thông tầng được bố trí dịch chuyển về giữa nhà, tạo lõi thông thoáng theo phương đứng. Kết cấu cầu thang sắt kết hợp gỗ giúp giảm cảm giác nặng nề, đồng thời cho phép ánh sáng xuyên qua các tầng.
Vật liệu nội thất sử dụng tông gỗ đậm kết hợp nền tường sáng màu, tạo tương phản rõ ràng. Các chi tiết bo cong xuất hiện ở cửa, kệ và đồ nội thất giúp giảm góc cạnh, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mặt tiền.
Khu bếp với bàn đảo bố trí trung tâm, kết hợp bếp nấu và khu sơ chế, tạo trục sử dụng liên tục. Hệ tủ gỗ chạy dọc tường và tích hợp vào gầm cầu thang nhằm tăng diện tích lưu trữ.
Các phòng ngủ bố trí ở tầng trên, tiếp cận ánh sáng thông qua lớp gạch bông gió và cửa kính.
Phòng ngủ trẻ em bố trí giường tầng kết hợp khu học tập trong cùng một khối nội thất, giúp tối ưu diện tích sử dụng. Giường dưới tích hợp ngăn kéo lưu trữ, giường trên tiếp cận bằng thang bậc gỗ, có lan can đảm bảo an toàn. Các chi tiết bo cong ở vách, đầu giường và hộc tủ giúp giảm góc cạnh, phù hợp với không gian dành cho trẻ nhỏ.
Sân thượng được tận dụng làm khu vườn, bố trí cây xanh nhằm cải thiện vi khí hậu và tạo không gian sinh hoạt ngoài trời. Khu vực này hỗ trợ giảm nhiệt cho các tầng dưới, đồng thời cung cấp nơi thư giãn cho gia đình.
Khi trời tối, lớp gạch bông gió trở thành bề mặt khuếch tán ánh sáng cho toàn bộ mặt tiền.
Sơ đồ mặt cắt của căn nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Story Architecture
Ảnh: LonTon Studio