Nhà ở xã hội tại Quảng Ninh dự kiến từ 900 triệu đồng một căn

Khu nhà xã hội tại phường Hà Tu có gần 1.000 căn, giá dự kiến 22 triệu đồng một m2, tương đương từ 900 triệu mỗi căn.

Theo thông tin của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội mới thuộc quỹ đất 20% tại khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở phường Hà Tu. Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào quý III/2028.

Tổng diện tích xây dựng dự án gần 5.800 m2 gồm ba tòa nhà cao 18 tầng, một tầng hầm và một tòa nhà ở thương mại. Nguồn cung của dự án này có 982 căn nhà xã hội để bán (1-3 phòng ngủ) và 1.500 căn thương mại.

Giá bán trung bình tạm tính 22 triệu đồng một m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì và hệ số vị trí). Với diện tích 41-75 m2, người mua sẽ phải chi khoảng 900 triệu đến 1,65 tỷ đồng để sở hữu căn hộ tại đây.

Chủ đầu tư cho biết thời gian dự kiến nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà xã hội trong quý II/2026.

Phối cảnh khu nhà xã hội thuộc quỹ đất 20% tại Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở phường Hà Tu. Ảnh: CĐT

Trước đó, tỉnh cũng công bố giá bán dự kiến của khu nhà xã hội tại quỹ đất 20% nhóm nhà ở phía tây bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh khoảng 21,6 triệu một m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ 20/4 đến 20/5.

Đơn giá hơn 20 triệu đồng một m2 nhà ở xã hội của hai dự án trên nhỉnh hơn nhiều dự án ra mắt trước đó tại Quảng Ninh. Đơn cử, hơn 700 căn tại khu nhà xã hội FLC Tropical City Ha Long dự kiến 19 triệu đồng một m2. Với diện tích từ 35 đến 57 m2, người mua cần chi tổng 665 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Hay quỹ nhà xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng có giá hơn 16,2 triệu đồng một m2.

Quảng Ninh được Chính phủ giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội tới 2030. Tỉnh có 13 dự án nhà xã hội đang triển khai với gần 18.000 căn hộ.

Ngọc Diễm