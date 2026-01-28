Nhà nghỉ dưỡng 225 m2 giữa rừng thiết kế 'vừa kín vừa hở'

Vật liệu hoàn thiện của căn nhà lấy cảm hứng từ hình ảnh thân gỗ bị đốt cháy, nơi lớp vỏ ngoài bảo vệ phần lõi bên trong. Từ ý tưởng này, lớp vỏ kim loại bên ngoài giúp che chắn cho hệ mặt đứng bằng gỗ acetyl hóa (loại được xử lý bằng công nghệ anhydrit axetic giúp tăng độ bền, chống mối mọt). Nội thất bên trong sử dụng gỗ thông cho tường và trần.