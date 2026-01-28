Nhà nghỉ dưỡng 225 m2 giữa rừng thiết kế 'vừa kín vừa hở'

Công trình có diện tích 225 m2, nằm ở Cunco, miền Nam Chile. Khu đất nằm trong rừng nên phương án thiết kế căn nhà ưu tiên giảm can thiệp vào tự nhiên, giữ lại tối đa thảm thực vật.
Ngôi nhà đặt trên một hệ nền móng cho phép cây cỏ và hệ sinh thái tự nhiên phát triển bên dưới, đồng thời cách ẩm cho sàn.
Căn nhà có bốn khu chức năng gồm không gian sinh hoạt chung, khu của bố mẹ, trẻ em và dành cho khách. Cách tổ chức không gian tách biệt đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, nhưng vẫn giữ sự riêng tư cho các thành viên.
Các khu vực này được phân bổ trong hai khối nhà, liên kết với nhau bằng cầu kính bên trong.
Vật liệu hoàn thiện của căn nhà lấy cảm hứng từ hình ảnh thân gỗ bị đốt cháy, nơi lớp vỏ ngoài bảo vệ phần lõi bên trong. Từ ý tưởng này, lớp vỏ kim loại bên ngoài giúp che chắn cho hệ mặt đứng bằng gỗ acetyl hóa (loại được xử lý bằng công nghệ anhydrit axetic giúp tăng độ bền, chống mối mọt). Nội thất bên trong sử dụng gỗ thông cho tường và trần.
Các khoảng cắt trên mái nhà được tính toán để mở tầm nhìn lên tán cây, đồng thời đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà.
Để tối ưu ánh sáng, kiến trúc sư bố trí phòng ngủ đón nắng sớm, còn khu sinh hoạt chung tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ mái dốc và gỗ thông trần.
Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, khu bếp, bàn ăn đặt trong một khối nhà mái dốc với hệ dầm gỗ lộ kết cấu. Trần, tường và cột sử dụng gỗ thông sáng màu, tạo sự liên tục về vật liệu và tăng cảm giác ấm áp.
Hệ cửa kính lớn hướng ra rừng, đưa ánh sáng tự nhiên và mảng xanh vào sâu trong nhà.
Nội thất bên trong nhà được bố trí gọn gàng, ưu tiên đồ rời, thấp, giúp không gian có thể thay đổi linh hoạt.
Phòng ngủ hướng ra rừng với một mặt kính lớn kéo dài, mở rộng tầm nhìn và đưa ánh sáng tự nhiên vào trong.
Nội thất phòng ngủ được thiết kế tối giản, tập trung vào công năng, ưu tiên cho cảnh quan và ánh sáng tự nhiên.
Khu vực ngoài trời bố trí sàn gỗ, chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lan can kim loại mảnh vừa đảm bảo an toàn, vừa giải phóng tầm nhìn.
Sơ đồ mặt bằng của công trình.
Bích Phương (theo Archdaily)