Nhà năm tầng đổ sập trong đêm

Hải PhòngTòa nhà năm tầng của khách sạn Hải Yến, xã An Đồng, huyện An Dương bất ngờ đổ sập trong đêm khiến một người bị thương, nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán.

Khoảng 22h ngày 11/8, tòa nhà năm tầng nằm phía sau khối nhà chính của khách sạn Hải Yến, số 552 đại lộ Tôn Đức Thắng đổ sập hoàn toàn sau tiếng động lớn. Tòa nhà chính 8 tầng bị nghiêng về phía sau, một phần tường bị biến dạng, nguy cơ đổ sập cao.

Căn nhà 5 tầng đổ sập ngổn ngang sau cánh cửa khách sạn. Ảnh: Phương Thảo

Ông Đỗ Khắc Tiến, Chủ tịch UBND xã An Đồng, cho biết khách sạn rộng khoảng 300 m2, toà nhà 5 tầng sập rộng gần 100 m2. Công an TP Hải Phòng đã điều một xe cứu thương và một xe cứu nạn để phối hợp với Công an huyện An Dương xử lý vụ việc. Để đảm bảo an toàn, chính quyền vận động 9 hộ dân xung quanh khách sạn này di dời đến nơi khác.

Tường nhà trơ gạch vữa sau vụ sập. Ảnh: Phương Thảo

Nhà chức trách đã phong tỏa khách sạn Hải Yến để điều tra nguyên nhân và tìm phương án khắc phục hậu quả.

Khách sạn Hải Yến được xây dựng từ hàng chục năm trước và đã xuống cấp. Trước khi bị sập, khách sạn này đang tu sửa nên không có khách lưu trú.

Ba ngày qua, TP Hải Phòng có mưa rải rác, gió nhẹ.

Phương Thảo