Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng năng suất dịp Tết

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng công suất vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 103% nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu dịp Tết.

Nhu cầu sử dụng tăng mạnh trong dịp Tết nhưng nhiều nguồn cung đang gặp khó khăn. Từ đầu năm, giá dầu thô liên tục tăng trong bối cảnh nhu cầu phục hồi mạnh trong khi rủi ro gián đoạn nguồn cung ngày càng lớn. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, Nga và các đồng minh (OPEC+) tiếp tục duy trì cam kết sẽ tăng thêm sản lượng 400.000 thùng dầu vào tháng 2. Tuy nhiên, OPEC+ đang đối diện với nhiều khó khăn để đạt được mức tăng này.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra nhiều nơi, đặc biệt tại Nga và Ả Rập Xê Út, tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá dầu thô trong thời gian qua. Ngày 20/1, giá dầu Brent đã có lúc chạm "đỉnh" 90,92 USD mỗi thùng - mức cao nhất kể từ ngày 13/10/2014. Trong khi đó, dầu WTI thiết lập giá 86,96 USD một thùng - mức cao nhất kể từ ngày 9/10/2014.

Đây cũng là lý do BSR nâng cao công suất vận hành của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm, thu xếp nguồn dầu thô đầu vào để đảm bảo duy trì vận hành nhà máy ở công suất cao.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng công suất vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 103%. Ảnh: BSR

Ông Cao Tuấn Sĩ - Phó giám đốc phụ trách sản xuất Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, đơn vị đã được BSR chuẩn bị nguồn lực về thiết bị vận hành, nhân sự đảm bảo sức khỏe, vật tư sẵn sàng tại chỗ và giám sát an ninh an toàn liên tục. Trong đó, nhà máy luôn thực hiện công tác phòng chống Covid-19 và theo các kịch bản xử lý cụ thể để đảm bảo đủ nhân sự vận hành và bảo dưỡng. Trong dịp Tết, Nhà máy lọc dầu Dung Quất bố trí 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân luân phiên làm việc hai ca liên tục, đồng thời, triển khai nhiều hoạt động chăm sóc đời sống của gia đình nhân viên.

"Các kỹ sư, chuyên gia của nhà máy thường xuyên kiểm tra và xử lý các mối nguy về công nghệ, thiết bị để đảm bảo ở mức an toàn cao nhất và vận hành liên tục", ông nói thêm.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất bố trí 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân luân phiên làm việc hai ca liên tục. Ảnh: BSR

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng ban quản lý cảng biển chia sẻ, trong những ngày Tết, công ty sẽ nhập hai chuyến dầu thô với khối lượng mỗi chuyến trung bình khoảng 85.000 - 90.000 tấn nhằm đảm bảo nguyên liệu vận hành nhà máy.

Ngoài ra, BSR rất chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Công ty phối hợp các lực lượng an ninh, công an, cảnh sát phóng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi để triển khai phương án đảm bảo an toàn trong dịp Tết. Theo đó, các đơn vị tăng tần suất tuần tra bên trong nhà máy, kiểm tra đảm bảo 100% số lượt phương tiện ra vào khu vực sản xuất đảm bảo không có chất nổ, kiểm soát an ninh chặt chẽ đối với con người, vật tư, máy móc thiết bị ra vào khu vực.

Phúc Nguyên