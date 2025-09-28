Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia mất điện lâu nhất từ đầu chiến sự

Nga và Ukraine cáo buộc nhau tập kích khiến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mất điện lưới cho hệ thống làm mát suốt 4 ngày, gây nguy cơ mất an toàn.

"Do hành động của Nga, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị mất điện sang ngày thứ tư", Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga ngày 27/9 viết trên X.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với 6 lò phản ứng, từng cung cấp khoảng 1/5 điện năng cho Ukraine trước chiến sự, đã bị đóng kể từ khi lực lượng Nga kiểm soát khu vực Zaporizhzhia trong những tuần đầu xung đột nổ ra hồi năm 2022. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn cần điện lưới để chạy hệ thống làm mát, ngăn chặn sự cố tan chảy lò phản ứng có thể gây ra thảm họa hạt nhân.

Nga xác nhận thông tin nhà máy Zaporizhzhia bị mất điện, cho hay cơ sở này đã phải vận hành bằng nguồn điện dự phòng chạy bằng máy phát từ hôm 23/9, thời điểm Moskva cáo buộc Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào lưới điện của nhà máy.

Lính Nga canh gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hồi tháng 5/2022. Ảnh: AFP

"Kể từ ngày 23/9, máy phát dự phòng diesel đã được sử dụng làm nguồn cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia", đơn vị quản lý cơ sở thông báo trên Telegram, thêm rằng nguồn dự trữ dầu diesel đủ để vận hành "trong thời gian dài", nhưng không nói cụ thể là bao lâu.

"Máy phát điện diesel khẩn cấp được coi là phương án dự phòng cuối cùng và chỉ được sử dụng trong các tình huống cực kỳ nguy cấp", tổ chức phi chính phủ Greenpeace Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Tổ chức này cho rằng Moskva có thể tận dụng cơ hội này "để tìm cách kết nối lại nhà máy với lưới điện tạm thời do Nga kiểm soát tại Ukraine" nhằm tái khởi động một lò phản ứng.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuần qua đến Moskva hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và Rosatom, tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga, về vấn đề an toàn tại Zaporizhzhia.

Từ đầu chiến sự, nhà máy Zaporizhzhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã phải đối mặt không ít mối đe dọa liên tiếp về an toàn, trong đó có những cuộc pháo kích, tình trạng mất điện hay thiếu hụt nhân sự.

Nằm cạnh thành phố Enerhodar, dọc theo sông Dnieper, nhà máy ở khá gần tiền tuyến. Moskva và Kiev trước đây từng nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích địa điểm này.

Mặc dù tình trạng mất điện tại nhà máy Zaporizhzhia khá phổ biến, đây là lần mất điện lưới lâu nhất từ trước đến nay. Giới chuyên gia cảnh báo tình trạng trên có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng.

Vũ Hoàng (Theo AFP)